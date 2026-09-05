AEK-Άρης 5-0: «Σαρωτική» η Ένωση πριν την πρεμιέρα της στο Champions League

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Κάνοντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση, η ΑΕΚ μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο το παιχνίδι με τον Άρη, το οποίο έμοιαζε δύσκολο πριν ξεκινήσει, επικράτησε με 5-0 και μετά το στραβοπάτημα της προηγούμενης αγωνιστικής κόντρα στην Κηφισιά, επέστρεψε στις νίκες τρεις μόλις μέρες πριν το ντεμπούτο της στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League κόντρα στη ΛΑΣΚ.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μπήκε πολύ δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και άνοιξε το σκορ μόλις στο 10′ όταν οι Γκατσίνοβιτς και Μάγερ συνδυάστηκαν εντυπωσιακά με τον τελευταίο να δίνει έτοιμο γκολ στον Βάργκα που σε κενή εστία έκανε το 1-0. Ο Άρης, που πριν από αυτό το παιχνίδι είχε δυο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές, ισορρόπησε από τα μέσα του πρώτου ημιχρόνου μέχρι και τα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου και ειδικά στα πρώτα λεπτά της επανάληψης επιχείρησε να πιέσει την ΑΕΚ χωρίς όμως να καταφέρει κάτι παραπάνω πέρα από το να έχει μια φλύαρη υπεροχή.

Στο 62′ ωστόσο, κόντρα στη ροή του αγώνα στην επανάληψη, η ΑΕΚ διπλασίασε τα τέρματά της με τον Γκατσίνοβιτς να βρίσκει μέσα στην περιοχή τον Βάργκα που με κεφαλιά έκανε το 2-0 και από εκείνο το σημείο και μετά τα πράγματα απλοποιήθηκαν για την Ένωση.

Στο 66′, ο Μάγερ, που υπήρξε με διαφορά ο καλύτερος του γηπέδου, έβγαλε σε θέση βολής τον Μαρίν και ο Ρουμάνος με σκαφτό πλασέ έκανε το 3-0, ο Κοϊτά που είχε μπει αλλαγή έγινε κάτοχος της μπάλας από τα αριστερά στο 75′, έκανε τη σύγκλιση κεντρικά με δεξί σουτ «έγραψε» το 4-0 ενώ διαστάσεις ακόμα μεγαλύτερου θριάμβου έδωσε στην επικράτηση της ΑΕΚ ο Ζίνι που έπειτα από τον συνδυασμό του Βιτάλις και του Μάνταλου πλάσαρε από κοντά για το τελικό 5-0.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Μάγερ, Ρότα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν (80′ Αριάγκα), Βιτάλις, Μάγερ (83′ Ζούμπκοφ), Γκατσίνοβιτς (68′ Κοϊτά), Γιόβιτς (68′ Ζίνι), Βάργκα (80′ Μάνταλος).

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Φαντιγκά, Σούταλο, Γένσεν, Ρίτσαρντς, Ράτσιτς, Μπασίρου (64′ Χόνγκλα), Μάνου (46′ Κουαμέ), Γκαρέ (83′ Μπουσαΐντ), Γιαννιώτας (46′ Παλάσιος), Καντεβέρε (64′ Μιρ).

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