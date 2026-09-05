Escort MK1 της Boreham Motorworks: Βγαλμένο μέσα από τα όνειρα, με τιμή που προσγειώνει… αναγκαστικά! (Photos)

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Δεν έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που η Boreham Motorworks αποκάλυψε το Escort MK1 RS, μία ολοκαίνουργια εκδοχή με ρετροφουτουριστική προσέγγιση που αντλεί έμπνευση από το μοντέλο που έγραψε ιστορία στις ειδικές διαδρομές και τις πίστες.

Το εντυπωσιακό restomod, ή καλύτερα το «continumod» όπως το αποκαλεί ο βρετανικός Οίκος, που έχει τη σφραγίδα και την έγκριση της Ford, βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της εξέλιξης του.

Η συνολική παραγωγή θα περιοριστεί σε μόλις 150 αυτοκίνητα, στοιχείο που το καθιστά αμέσως συλλεκτικό.

Οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται στις αρχές του 2027, με το βρετανικό Οίκο να αποκαλύπτει παράλληλα και περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες για το αυτοκίνητο.

One of a kind

Οι τεχνικοί της Boreham Motorworks είχαν δηλώσει πως το Escort RS Mk1 θα είναι μία μοναδική δημιουργία που κανείς άλλος δεν θα μπορεί να κατασκευάσει. Και αυτό δεν απέχει από την πραγματικότητα.

Όλα έχουν σχεδιαστεί από λευκό χαρτί για το συγκεκριμένο κομψοτέχνημα. Ο νέος ατμοσφαιρικός 4κύλινδρος κινητήρας που ζυγίζει μόλις 85 κιλά έχει αγωνιστικές προδιαγραφές.

Το σύστημα εξαγωγής είναι από ανθρακόνημα, έχει ξηρό κάρτερ και ξεχωριστές πεταλούδες γκαζιού και αποδίδει 330 ίππους στροφάροντας έως τις 10.000 rpm!

Η ισχύς μπορεί να μην εντυπωσιάζει, ειδικά στην εποχή των αμιγώς ηλεκτρικών, αλλά αν συνυπολογίσουμε πως το βάρος είναι μόλις 895 kg, εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς πως μιλάμε για εξαιρετική αναλογία κιλών/ίππο.

Το κιβώτιο είναι φυσικά χειροκίνητο dog box και φέρει τη σφραγίδα της Holinger, ενώ η κίνηση μεταφέρεται στο δρόμο από τους πίσω τροχούς. Κάθε άλλη επιλογή θα έμοιαζε με ιεροσυλία…

Ο πίσω άκαμπτος άξονας έχει σχεδιαστεί από την αρχή, διαθέτει μπλοκέ διαφορικό της Quaife, ενώ το εντυπωσιακό είναι πως ο πίσω άξονας είναι ελαφρύτερος κατά 40 kg σε σχέση με το αρχέγονο μοντέλο.

Ξυπνά αγωνιστικές αναμνήσεις

Η σχεδίαση του αμαξώματος, διατηρεί τις κλασσικές γραμμές και αναλογίες του Mk1, αλλά με σημαντικές επεμβάσεις που δεν είναι άμεσα ορατές με γυμνό μάτι.

Το εμπρός σύστημα έχει μετακινηθεί 30 mm προς τα εμπρός, βελτιώνοντας τις αναλογίες του αμαξώματος, ενώ οι ζάντες των 15 ιντσών είναι μεγαλύτερες από τις αυθεντικές των 13 ιντσών.

Παράλληλα, χρησιμοποιούνται ελαστικά με μεγάλο προφίλ ώστε να διατηρείται η χαρακτηριστική εικόνα του θρυλικού Escort.

Στο εσωτερικό, η Boreham συνδυάζει τον αυθεντικό χαρακτήρα με ορισμένες σύγχρονες ανέσεις. Υπάρχουν κλιματισμός, Bluetooth, ηχοσύστημα και φωτιζόμενα όργανα, ενώ τα πίσω καθίσματα έχουν αφαιρεθεί.

Το χαρακτηριστικό ταμπλό με τα έξι όργανα παραπέμπει στο παρελθόν, ενώ το τιμόνι είναι σχεδόν ίδιο με του αρχέγονου μοντέλου.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι άνθρωποι της Boreham Motorworks, το σύστημα διεύθυνσης έχει επανασχεδιαστεί, έχοντας ηλεκτρική υποβοήθηση στις χαμηλές ταχύτητες, η οποία απενεργοποιείται στις υψηλότερες με στόχο την απόλυτη αίσθηση πίσω από το τιμόνι του.

Αρχικά δέκα αυτοκίνητα με τιμή-σοκ

Η παραγωγή θα ξεκινήσει αρχικά σε εξαιρετικά περιορισμένο ρυθμό, με μόλις 10 αυτοκίνητα να κατασκευάζονται το 2027.

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, συνολικά θα παραχθούν μόλις 150 Mk1 RS, με το κόστος να είναι τρομακτικό.

Τι σημαίνει αυτό; Πως αν κάποιος θελήσει να το αποκτήσει θα πρέπει να βγάλει από τον τραπεζικό του λογαριασμό 420.000 ευρώ…

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