Φουρνά: Η δασκάλα διαψεύδει τους ισχυρισμούς της πολύτεκνης οικογένειας περί ποντικιών – 80 οικογένειες περιμένουν να ενταχθούν στο «Νέα Ζωή στο Χωριό»

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Να βάλει τα πραγματικά δεδομένα στη θέση τους και να απαντήσει σε όσα, όπως υποστηρίζει, έχουν ειπωθεί τις τελευταίες ημέρες για τη ζωή των οικογενειών στη Φουρνά Ευρυτανίας επιχειρεί η δασκάλα Παναγιώτα Διαμαντή. Με νέα παρέμβασή της, με ανάρτηση όσο και σε βίντεο, δίνει στοιχεία για τους κατοίκους του χωριού, τις θέσεις εργασίας, τις συνθήκες στέγασης αλλά και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις οικογενειών μέσω του προγράμματος «Νέα Ζωή στο Χωριό».

Σήμερα, σύμφωνα με την κ. Διαμαντή, στη Φουρνά ζουν πέντε οικογένειες με παιδιά, μεταξύ των οποίων και η οικογένεια της αδελφής της Βασιλικής. Οι οικογένειες αυτές έχουν επιλέξει να εγκατασταθούν στο χωριό και να εργαστούν σε διαφορετικούς τομείς. Κάποιοι απασχολούνται σε ξενώνα, άλλοι στον φούρνο ή στην ταβέρνα, ενώ υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται online ή ασχολούνται με τη μελισσοκομία.

Η εικόνα που περιγράφει η δασκάλα είναι ενός χωριού όπου οι οικογένειες προσπαθούν να δημιουργήσουν μια νέα καθημερινότητα, με τη δική τους εργασία και τις δικές τους επιλογές, μεγαλώνοντας τα παιδιά τους όπως εκείνες θεωρούν καλύτερα.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η Φουρνά δεν είναι ένας τόπος χωρίς επαγγελματικές ευκαιρίες. Όπως αναφέρει, υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον ξενώνα και στον φούρνο, ενώ ανοιχτές θέσεις υπάρχουν και στον δασικό συνεταιρισμό ξυλείας , όπου είχε εργαστεί και ο πατέρας της πολύτεκνης οικογένειας που βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης.

Στην ευρύτερη περιοχή, μάλιστα, βρίσκεται σε εξέλιξη και μια σημαντική επένδυση. Στην Αγία Τριάδα, το γειτονικό χωριό, η «Britannian Waters» προχωρά, σύμφωνα με όσα αναφέρει η κ. Διαμαντή, στη δημιουργία μονάδας μαζικής παραγωγής, με περίπου 15 θέσεις εργασίας. Μια εξέλιξη που, όπως εκτιμά, μπορεί να δώσει νέα ώθηση όχι μόνο στην τοπική κοινωνία αλλά και στην περιοχή του Καρπενησίου.

Ιδιαίτερο βάρος δίνει η δασκάλα και στο ζήτημα της κατοικίας που ζούσε η πολύτεκνη οικογένεια, καθώς διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί οικογένειας που υποχρεώθηκε να ζήσει σε σπίτι με «ποντίκια και αρουραίους». Όπως εξηγεί, κατά τον πρώτο χρόνο η οικογένεια έμενε σε κατοικία της οποίας το ενοίκιο καλυπτόταν από το πρόγραμμα «Νέα Ζωή στο Χωριό», ακριβώς προκειμένου να μπορέσει να προσαρμοστεί, να οργανώσει τη ζωή της και να σταθεί στα πόδια της.

Στη συνέχεια, η οικογένεια αποφάσισε να μετακινηθεί σε μεγαλύτερο σπίτι. Πρόκειται, σύμφωνα με την περιγραφή της, για διπλοκατοικία με τέσσερα δωμάτια, σοφίτα και τζάκι, η οποία παρέμενε κλειστή για περίπου 20-25 χρόνια.

Εκεί, όπως υποστηρίζει η δασκάλα έγινε συμφωνία με τον ιδιοκτήτη για δεκαετές συμβόλαιο χωρίς ενοίκιο, με αντάλλαγμα να πραγματοποιηθούν από την οικογένεια εργασίες ανακαίνισης. Η αναφορά που έγινε από μάστορα για την ύπαρξη «αρουραίων», διευκρινίζει η κ. Διαμαντή, αφορούσε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν αρχικά το σπίτι, πριν από την ανακαίνιση και πριν εγκατασταθεί σε αυτό η οικογένεια. Οι εργασίες ξεκίνησαν με τη βοήθεια του τεχνίτη, ώστε ο χώρος να μετατραπεί σε κατοικία.

Η ίδια θέτει έτσι και ένα ευρύτερο ερώτημα που όπως υποστηρίζει, καμία οικογένεια, και ιδιαίτερα μια οικογένεια με παιδιά, δεν θα αποφάσιζε να αφήσει τη ζωή που είχε δημιουργήσει αλλού για να μετακομίσει σε ένα χωριό χωρίς να έχουν προηγουμένως εξασφαλιστεί βασικές προϋποθέσεις, όπως η εργασία και η στέγαση.

Αυτό, όπως εξηγεί, αποτελεί και βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του προγράμματος «Νέα Ζωή στο Χωριό». Πριν από κάθε μετακίνηση οικογένειας, έχει προηγηθεί διαδικασία κατά την οποία εξετάζεται η εργασία που θα κάνει, υπολογίζονται τα έσοδα και τα έξοδα ώστε να διαπιστωθεί εάν μπορεί να εξασφαλιστεί αξιοπρεπής διαβίωση, επιλέγεται το σπίτι και η οικογένεια έχει τη δυνατότητα να το επισκεφθεί και να το δει από κοντά. Παράλληλα, προηγείται επικοινωνία με εργοδότες και ιδιοκτήτες.

Μόνο αφού ολοκληρωθούν αυτά τα βήματα και υπάρξουν οι απαραίτητες συμφωνίες, η οικογένεια αποφασίζει εάν θα κάνει τελικά το μεγάλο βήμα και θα αλλάξει τόπο ζωής.

Η παρέμβαση της κ. Διαμαντή δεν περιορίζεται όμως μόνο στη Φουρνά. Όπως αναφέρει, πέρα από την οικογένεια που βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης, ακόμη 11 οικογένειες έχουν μετακινηθεί μέσω του προγράμματος και έχουν ξεκινήσει τη νέα τους ζωή σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Η 12η οικογένεια βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία μετακόμισης.

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, είναι πολύ μεγαλύτερο. 80 οικογένειες βρίσκονται σε αναμονή, ενώ περίπου 10 χωριά έχουν εκφράσει την επιθυμία να ενταχθούν στη «Νέα Ζωή στο Χωριό».

Στην αρχική της ανάρτηση, η δασκάλα είχε επισημάνει ακόμη μια σημαντική παράμετρο, ότι στη Φουρνά υπάρχουν δύο οικογένειες που δεν έφτασαν μέσω του προγράμματος και δεν έλαβαν καμία σχετική επιδότηση. Πρόκειται για ανθρώπους που είχαν δημιουργήσει τη ζωή τους αλλού, αλλά επέλεξαν μόνοι τους να επιστρέψουν στον τόπο τους μαζί με τα παιδιά τους. Εργάζονται, ανακαινίζουν τα σπίτια τους και επιχειρούν να ξαναχτίσουν εκεί την καθημερινότητά τους.

Βέβαια η κα Διαμαντή πουθενά δεν αναφέρεται στις καταγγελίες για bullying που έκανε η οικογένεια. Ωστόσο, για την κ. Διαμαντή, η ουσία της προσπάθειας είναι η αναγέννηση ενός χωριού που δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά σε ένα πρόγραμμα ή σε οικονομικά κίνητρα. Χρειάζονται άνθρωποι που θα αποφασίσουν να μείνουν, θα εργαστούν, θα δημιουργήσουν, θα μεγαλώσουν τα παιδιά τους και θα στηρίξουν την τοπική κοινωνία.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η δασκάλα ζητά μεγαλύτερη προσοχή στις δημόσιες αναφορές που αφορούν τη Φουρνά και τις οικογένειες που έχουν επιλέξει να ζήσουν εκεί. Θεωρεί «αφελές» και «προσβλητικό» να παραγνωρίζονται, όπως λέει, όσα έχουν ειπωθεί και παρουσιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια και να δημιουργούνται αρνητικές αφηγήσεις που, κατά την άποψή της, αδικούν τόσο το χωριό όσο και μια κοινωνική πρωτοβουλία που έχει βοηθήσει οικογένειες να αλλάξουν τρόπο ζωής.

Την ίδια ώρα, ξεκαθαρίζει ότι οι προσωπικές επιλογές κάθε οικογένειας είναι απολύτως σεβαστές. Είτε κάποιος επιλέξει να μείνει στη Φουρνά είτε αποφασίσει τελικά να φύγει και να αναζητήσει έναν διαφορετικό δρόμο, το πρόγραμμα, όπως λέει, βρίσκεται στο πλευρό του. Γιατί το βασικό ζητούμενο δεν είναι να παραμείνει κάποιος σε έναν τόπο πάση θυσία, αλλά να μπορεί να μεγαλώσει τα παιδιά του με τον τρόπο που ο ίδιος θεωρεί καλύτερο.

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