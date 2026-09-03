Η επιθυμία της Ντόλι Πάρτον για την ταφή της: Ήθελε να γίνει ήσυχα, ήθελε κάτι μικρό, είπε ο ξάδερφός της

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Τις επιθυμίες της Ντόλι Πάρτον για την τελετή της ταφής της γνωστοποίησε ο ξάδερφός της, Ρίτσι Όουενς, δίνοντας λεπτομέρειες για το ιδιωτικό τελευταίο «αντίο» στην θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι.

Η οικογένειά της πραγματοποίησε μια ιδιωτική τελετή, με τους παρευρισκόμενους να φορούν ρούχα σε διάφορα χρώματα, αντί για το παραδοσιακό μαύρο του πένθους. Ακολούθησε η ταφή της δίπλα στον τάφο του συζύγου της, Καρλ Ντιν.

Ο Ρίτσι Όουενς, που είναι επίσης μουσικός, εξήγησε τι θα προτιμούσε εκείνη να κάνουν οι θαυμαστές της αντί να αγοράσουν λουλούδια. «Ήθελε να γίνει πολύ ήσυχα και ακούγεται συνεχώς η λέξη “κηδεία”. Δεν πιστεύω ότι αυτό ακριβώς συνέβη στην προκειμένη περίπτωση», αποκάλυψε ο Όουενς στην εκπομπή Today.

Dolly Parton’s Cousin and Collaborator Explains Why the Family Didn’t Have a Big Funeral, Details the Last Time He Saw Her Alive https://t.co/ppqAx6Rpns — People (@people) September 3, 2026

«Ήταν μια τελετή, ώστε να ταφεί δίπλα στον σύζυγό της, Καρλ Ντιν, και ήθελε να είναι κάτι πολύ μικρό». Ο επί 58 χρόνια άντρας της Πάρτον πέθανε τον Μάρτιο του 2025, σε ηλικία 82 ετών.

Η λιτή τελετή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο νεκροταφείο Woodlawn Memorial Park and Mausoleum, στο Νάσβιλ. «Ήταν εκεί μερικά μέλη της οικογένειας. Άλλοι άνθρωποι, που είμαι σίγουρος ότι θα ήθελαν να βρίσκονται εκεί, είτε είχαν άλλες υποχρεώσεις είτε βρίσκονταν κάπου αλλού. Όλα έγιναν πολύ ήσυχα και πολύ γρήγορα — και όχι για κάποιον αρνητικό λόγο. Απλώς αυτό ήθελε. Ήθελε να παραμείνει πολύ, πολύ ιδιωτικό», περιέγραψε.

Ο Όουενς πρόσθεσε ότι η Πάρτον «θα προτιμούσε πολύ περισσότερο ο κόσμος να πάρει τα 50 δολάρια που θα ξόδευε για λουλούδια και να τα δωρίσει στο Imagination Library. Το είχε πει πάρα πολλές φορές. Νοιαζόταν πραγματικά πολύ για τις φιλανθρωπικές της δράσεις», κατέληξε.

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