Στη Μύκονο ο Ζαν Πολ Γκοτιέ – Η βραδινή έξοδος στο Νησί των Ανέμων (Photos)

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Διακοπές στη Μύκονο κάνει ο Ζαν Πολ Γκοτιέ, ο οποίος εθεάθη να κάνει βόλτα στα σοκάκια του νησιού, το βράδυ της Τετάρτης (2/9).

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας που άλλωστε έχει, πολλάκις, εκφράσει δημοσίως την αγάπη του για την Ελλάδα και επισκέπτεται συχνά τη χώρα μας, φωτογραφήθηκε να περπατά σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του νησιού, με τον ίδιο να ποζάρει ευδιάθετος και χαμογελαστός.

Ο Ζαν Πολ Γκοτιέ εμφανίστηκε με casual look, φορώντας μαύρο παντελόνι, σκούρα γκρι μπλούζα, ένα τζιν τζάκετ και κλειστά μαύρα παπούτσια.

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