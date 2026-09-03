Κέιτι Πέρι για Τζάστιν Τριντό: «Γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου και όλα άλλαξαν»

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Για τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό μίλησε πιο ανοιχτά από ποτέ η Κέιτι Πέρι, αποκαλύπτοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά μπήκε στη ζωή της σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για να εξελιχθεί σήμερα στον «έρωτα της ζωής της», όπως χαρακτηριστικά λέει η ίδια.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της περιοδείας της τραγουδίστριας, «Lifetimes Tour», λίγο καιρό αφότου είχε τελειώσει η μακροχρόνια σχέση της με τον Ορλάντο Μπλουμ.

«Γνώρισα τον Τζάστιν κατά τη διάρκεια της περιοδείας και μετά τα πράγματα άλλαξαν» ανέφερε, μιλώντας στο People, ενώ αποκάλυψε ότι λίγο πριν γνωρίσει τον Τριντό είχε καταγράψει σε ένα χαρτί όσα επιθυμούσε για τη ζωή της. Ανάμεσα σε αυτά υπήρχε και η «αληθινή αγάπη», τόνισε.

Katy Perry Told Her Therapist She Wanted a ‘Legendary Love.’ Then She Met Justin Trudeau: ‘Missing Puzzle Piece’ (Exclusive) https://t.co/7sIol5HscP — People (@people) September 2, 2026

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης έβγαλε, μάλιστα, από τη θήκη του κινητού της το συγκεκριμένο χαρτί και διάβασε το τελευταίο σημείο της λίστας.

«Το Νο 10 γράφει απλώς “Αληθινή αγάπη”. Και νομίζω ότι εκεί βρισκόμαστε τώρα», είπε.

Από τις πρώτες φήμες για το ειδύλλιο μέχρι τον μεγάλο έρωτα

Οι πρώτες φήμες για ειδύλλιο ανάμεσα στην Κέιτι Πέρι και τον Τζάστιν Τριντό ξεκίνησαν όταν οι δυο τους εθεάθησαν να δειπνούν μαζί στο Μόντρεαλ.

#KatyPerry is saying "bon appétit" to #JustinTrudeau … as the pair was seen chowing down at a swanky restaurant in Montreal.#Exclusive video at the 🔗HERE: https://t.co/5zuWZzOdMc pic.twitter.com/E30ll0cflJ July 29, 2025

Λίγες ημέρες αργότερα, ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά βρέθηκε σε συναυλία της τραγουδίστριας μαζί με την κόρη του, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τα σενάρια.

Η σχέση τους έγινε δημόσια όταν όταν οι δυο τους εμφανίστηκαν μαζί στο Παρίσι με αφορμή τα γενέθλια της Κέιτι Πέρι. Ακολούθησε και η πρώτη επίσημη κοινή τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, στην πρεμιέρα της συναυλιακής ταινίας της στο Φεστιβάλ του Τραϊμπέκα.

Όπως υπογραμμίζει η Πέρι, ο Τζάστιν Τριντό δεν περιορίστηκε μόνο στις δημόσιες εμφανίσεις στο πλευρό της, καθώς, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού παρακολούθησε δέκα από τις είκοσι συναυλίες της, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή του.

«Ξέρει τους στίχους, με στηρίζει και εντυπωσιάζεται από αυτό που κάνω. Είναι κάτι που λειτουργεί πολύ θεραπευτικά για μένα» τόνισε.

Στη συνέχεια, η Κέιτι Πέρι παραδέχτηκε ότι για χρόνια ένιωθε πως, παρά την επιτυχία που βίωνε, πάντα ένιωθε ότι κάτι σημαντικό έλειπε από τη ζωή της.

«Πάντα ήθελα έναν μεγάλο, θρυλικό έρωτα» ανέφερε, προσθέτοντας ότι είχε συζητήσει ακόμη και με τον θεραπευτή της για την ανάγκη της να βρει μια βαθιά και ουσιαστική σχέση.

«Όλα στη ζωή μου είναι επικά, αλλά αυτό έμοιαζε να είναι το κομμάτι που έλειπε από το παζλ. Και μετά εμφανίστηκε», είπε για τον Τζάστιν Τριντό.

«Είναι ένας άνθρωπος που λειτουργεί πραγματικά με την καρδιά του και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι ταιριάζουμε πολύ. Νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη» πρόσθεσε.,

Αναφερόμενη στο παρελθόν και τον επί σχεδόν μια δεκαετία σύντροφό της Ορλάντο Μπλουμ, με τον οποίο έχουν αποκτήσει την κόρη τους, Ντέιζι, η τραγουδίστρια δεν αρνείται ότι αποτέλεσε σημαντικό κεφάλαιο της ζωής της.

«Δεν θα έμενα σε μια σχέση για εννέα χρόνια αν δεν υπήρχαν σημαντικά πράγματα να μάθω. Κάθε σχέση είναι ένας δάσκαλος. Έπρεπε να την αφήσω πίσω μου για να μπορέσω να προχωρήσω» τόνισε.

Σήμερα, η Κέιτι Πέρι δηλώνει ευτυχισμένη στο πλευρό του Τζάστιν Τριντό, απολαμβάνοντας τη νέα της ζωή, έχοντας αφήσει πίσω της μια περίοδο μεγάλων αλλαγών.

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