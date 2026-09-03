Ινδονησία: 800 κρούσματα τροφικής δηλητηρίασης σε μια βδομάδα από τα… δωρεάν γεύματα της κυβέρνησης

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Σχεδόν 800 Ινδονήσιοι έχουν νοσήσει σε διαφορετικά περιστατικά δηλητηρίασης που συνδέονται με το πρόγραμμα δωρεάν γευμάτων της κυβέρνησης, όπως δήλωσε μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής αρμόδιας για την υγεία, περιλαμβανομένων και 500 μαθητών από την επαρχία της Ανατολικής Ιάβας μόνο αυτήν την εβδομάδα.

Ο πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο εγκαινίασε το πρόγραμμα αυτό ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων τον περασμένο χρόνο για να εξαλείψει τον υποσιτισμό με την παροχή δωρεάν γευμάτων σε δεκάδες εκατομμύρια παιδιά, αλλά το πρόγραμμα αμαυρώθηκε από αντιπαραθέσεις, περιλαμβανομένης της μαζικής τροφικής δηλητηρίασης, καταγγελιών για διαφθορά, αλλαγές στην ηγεσία και ένα επαχθές κόστος.

More than 500 students in Indonesia were hospitalised with food poisoning on Tuesday, suspected to have been caused by free meals provided by the government.



Thousands of cases have been linked to the $4.3 billion programme launched last year. pic.twitter.com/1jhcBTsxni — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 2, 2026

Πέραν των 512 μαθητών που ασθένησαν στην περιοχή Σιντοάρτζο της Ανατολικής Ιάβας, 49 άλλοι δηλητηριάστηκαν στην πόλη Νγκαντζούκ της Ανατολικής Ιάβας και 237 στην περιοχή Άγκαν της Δυτικής Σουμάτρας, όπως ανέφερε χθες στον λογαριασμό του στο Instagram ο Τσαρλς Ονόρις, ένας βουλευτής και μέλος του μοναδικού κόμματος εκτός της κυβερνώσας συμμαχίας.

Ο Τσαρλς επικαλέστηκε στοιχεία από την τοπική υπηρεσία υγείας για να στηρίξει τον ισχυρισμό του και είπε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά.

“Πρόκειται για αποτυχία του συστήματος”, όπως είπε.

Η Εθνική Υπηρεσία για τη Διατροφή, η οποία επιβλέπει το πρόγραμμα των 12,94 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό της ανάρτησης του βουλευτή.

Χθες ανέστειλε τη λειτουργία της κουζίνας που συνδέεται με την υπόθεση Σιντοάρτζο.

Nearly 800 Indonesians have fallen ill in separate incidents of food poisoning linked to the government's free meals program, a member of a parliamentary commission overseeing health said, including more than 500 students in East Java province this week https://t.co/Wgjxs54Xcs September 3, 2026

Έχουν σημειωθεί αρκετά κρούσματα μαζικής τροφικής δηλητηρίασης που συνδέονται με το πρόγραμμα δωρεάν γευμάτων, με 37.600 άτομα να έχει αναφερθεί ότι έχουν δηλητηριαστεί από τις 8 Αυγούστου, σύμφωνα με το Network for Education Watch, μια μη κυβερνητική οργάνωση.

Η ακατάλληλη αποθήκευση τροφίμων και η καθυστερημένη παράδοση μαγειρεμένων γευμάτων ευθύνονται συχνά για την τροφική δηλητηρίαση, δήλωσαν οι αρχές.

Τον Ιούλιο, μια έρευνα της εταιρείας δημοσκοπήσεων Saiful Mujani Research and Consulting έδειξε ότι μόνο το ένα τρίτο των πολιτών ήταν ικανοποιημένο με το πρόγραμμα με τα καταγγελλόμενα κρούσματα δηλητηρίασης να αναφέρονται ως ο κύριος λόγος.

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