Πούτιν: Υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι «υπάρχει πιθανότητα» να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, πρόσθεσε όμως ότι οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε συμφωνία μεταξύ τους.

Μιλώντας στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ, επιβεβαίωσε ότι η επικοινωνία με το Κίεβο συνεχίζεται, κυρίως μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών.

Παράλληλα, κατηγόρησε την Ουκρανία για «κρατικά υποστηριζόμενη τρομοκρατία», υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές της δυσχεραίνουν τη διπλωματική διαδικασία.

Ο Πούτιν επαίνεσε επίσης τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη μεσολάβηση με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, δηλώνοντας ότι επικεντρώνεται σε «θετική και εποικοδομητική εργασία».

Ανέφερε ότι το Κρεμλίνο διατηρεί επίσης επαφές με την Ουάσινγκτον και τάσσεται υπέρ της επιστροφής σε «σχέσεις πλήρους κλίμακας», σημειώνοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση εξαρτάται και από την πολιτική βούληση της κυβέρνησης Τραμπ.

Λαβρόφ: Προχωράμε στο κλείσιμο παραρτημάτων του ινστιτούτου Γκαίτε στη Ρωσία

Συνεχίζεται στο μεταξύ η ένταση ανάμεσα στη Ρωσία και τη Γερμανία. Η ρωσική κυβέρνηση θα προχωρήσει στο κλείσιμο παραρτημάτων του ινστιτούτου Γκαίτε, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Εξήγησε πως πρόκειται για ανταπόδοση του σχεδιαζόμενου κλεισίματος του Σπιτιού της Ρωσίας στο Βερολίνο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Η κυβέρνηση της Γερμανίας ανακοίνωσε το μέτρο μετά τον εντοπισμό drone στο οποίο ήταν τοποθετημένα εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το Βερολίνο κατηγόρησε τη Ρωσία πως σχεδίαζε να προχωρήσει σε επίθεση.

Το ινστιτούτο Γκαίτε έχει το κυριότερο παράρτημά του στη Μόσχα και πολιτιστικά κέντρα στην Αγία Πετρούπολη και στη Γεκατέρινμπουργκ. «Φυσικά θα κλείσουν, αφού διωχτεί το δικό μας πολιτιστικό κέντρο από εκεί» (σ.σ. το Βερολίνο), είπε ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος εκφράστηκε στο περιθώριο οικονομικού φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ.

Η γερμανική κυβέρνηση ενήργησε εν γνώσει του ότι η κίνηση θα σήμαινε το τέλος της δικής της πολιτιστικής παρουσίας στη Ρωσία, πρόσθεσε.

Παρά την συνεχή κλιμάκωση των εντάσεων με τη Δύση εξαιτίας του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας από τον Φεβρουάριο του 2022, το ινστιτούτο συνέχιζε να λειτουργεί, ανέφερε ο υπουργός.

Το Γκαίτε ήταν ένας από τους τελευταίους γερμανικούς θεσμούς που είχε ακόμη παρουσία στη ρωσική ομοσπονδία.

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