Σαμαράς για Τσίπρα: «Αυταπάτες, στο ίδιο έργο θεατές»

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Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα έκανε ο Αντώνης Σαμαράς μέσω ανάρτησής του στο facebook. Oπως αναφέρει «πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014, με το που έγινε πρωθυπουργός είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε». Ενώ συμπλήρωσε ότι ο κ. Τσίπρας επιβεβαίωσε τον χειρότερο εαυτό του.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά έχει ως εξής:

«Ο κ. Τσίπρας επιβεβαίωσε χθες τον εαυτό του.

Πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014, με το που έγινε πρωθυπουργός είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε.

Αντιστρόφως, δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει. Ακολουθώντας τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης, παρουσίασε ένα ρητορικό «πρόγραμμα», αλλά κανένα όραμα.

Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη. Τσίπρας. Αυταπάτες. Στο ίδιο έργο θεατές»..

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