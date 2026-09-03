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03.09.2026 12:14

Σαμαράς για Τσίπρα: «Αυταπάτες, στο ίδιο έργο θεατές»

03.09.2026 12:14
samaras new

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Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα έκανε ο Αντώνης Σαμαράς μέσω ανάρτησής του στο facebook. Oπως αναφέρει «πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014, με το που έγινε πρωθυπουργός είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε». Ενώ συμπλήρωσε ότι ο κ. Τσίπρας επιβεβαίωσε τον χειρότερο εαυτό του.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά έχει ως εξής:

«Ο κ. Τσίπρας επιβεβαίωσε χθες τον εαυτό του.

Πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014, με το που έγινε πρωθυπουργός είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε.

Αντιστρόφως, δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει. Ακολουθώντας τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης, παρουσίασε ένα ρητορικό «πρόγραμμα», αλλά κανένα όραμα.

Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη. Τσίπρας. Αυταπάτες. Στο ίδιο έργο θεατές»..

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ΠΕΜΠΤΗ 03.09.2026 13:55
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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