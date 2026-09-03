Το «ευχαριστώ» μαθητή του Ειδικού Σχολείου Ηλιούπολης στον Κυριάκο Μητσοτάκη (Video)

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Τον περασμένο Απρίλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συναντηθεί στο Μαξίμου με τον μαθητή του Ειδικού Γυμνασίου και Λυκείου Ηλιούπολης, Παναγιώτη Παπαδόπουλο, ο οποίος του είχε στείλει επιστολή για την κατάσταση του σχολείου.

Ο πρωθυπουργός είχε δηλώσει τότε ότι «με συγκίνησε πάρα πολύ αυτή η επιστολή. Ήταν γραμμένη με πόνο αλλά και προσμονή για όσα μπορούμε να κάνουμε» και είχε ανακοινώσει ότι το ειδικό σχολείο Ηλιούπολης εντάσσεται στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».

Λίγους μήνες μετά τα έργα τελείωσαν και ο Παναγιώτης μίλησε στο ilioupolinews για τις σημαντικές αλλαγές που έγιναν στο σχολείο του, το οποίο πλέον είναι πλήρως ανανεωμένο, με την ανακαίνιση να έχει ολοκληρωθεί.

Ο μαθητής σε βίντεο που ανέβασε στα social media ανέφερε ότι «έχουν γίνει πολλές αλλαγές, από τις αίθουσες και τις τουαλέτες, μέχρι το προαύλιο που παίζουμε» και ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό «που μας ακούσατε και δεν μας αφήσατε στην τύχη μας».

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