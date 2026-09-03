Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες «χτύπησαν» κοσμηματοπωλείο και απείλησαν αστυνομικό με καραμπίνα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, όταν άγνωστοι διέρρηξαν κοσμηματοπωλείο, σε κοντινή απόσταση από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.
Στο σημείο έφτασε αστυνομικός και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., ένας από τους δράστες προέταξε καραμπίνα εναντίον του.
Ο αστυνομικός πυροβόλησε προς τα ελαστικά του οχήματος που χρησιμοποιούσαν οι δράστες για τη διαφυγή τους.
Οι άγνωστοι, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν τουλάχιστον τρεις, τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται.
Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό τους είναι σε εξέλιξη.
Διαβάστε επίσης:
Σύβοτα: Ένας τραυματίας μετά από φωτιά και έκρηξη σε φουσκωτό (photos)
Χαλκίδα: Φωτιά σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι – Επιχειρούν πέντε εναέρια
Χανιά: Αγριογούρουνα έκαναν βόλτα μπροστά σε μαγαζιά στον Βάμο Αποκορώνου (video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.