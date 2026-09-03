Γερμανία: Κι αν συμβεί το αδιανόητο; – Τι σημαίνει για τον Μερτς νίκη του AfD στη Σαξονία – Άνχαλτ

Takeaways by to pontiki AI Το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» διεκδικεί τη νίκη στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κυβέρνηση υπό την ηγεσία του κόμματος για πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η πιθανή επικράτηση του κόμματος προκαλεί έντονη πολιτική αναταραχή, καθώς το «τείχος προστασίας» των υπόλοιπων παρατάξεων αποδεικνύεται ανεπαρκές για να ανακόψει την άνοδο του κόμματος στις δημοσκοπήσεις.

Οι προτεινόμενες πολιτικές του κόμματος περιλαμβάνουν αυστηρά μέτρα για τη μετανάστευση και αλλαγές στην εκπαίδευση, προκαλώντας ανησυχία για το σύνταγμα της χώρας.

Παράλληλα, η ηγεσία του καγκελάριου Μερτς δέχεται ισχυρές πιέσεις λόγω της χαμηλής δημοτικότητας και των διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων, με ορισμένους πολιτικούς να προτείνουν ακόμη και την πλήρη απαγόρευση του κόμματος.

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Η προοπτική να αναλάβει την εξουσία η ακροδεξιά σε ένα γερμανικό ομόσπονδο κράτος για πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο προκαλεί έντονη συζήτηση τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας, η οποία συνήθως παρατηρείται μόνο κατά τις εθνικές εκλογές.

Το αντιμεταναστευτικό ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) θα μπορούσε να σημειώσει καθαρή νίκη στη Σαξονία-Άνχαλτ την Κυριακή, ακόμη και χωρίς να εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, χάρη στους μηχανισμούς του γερμανικού εκλογικού συστήματος. Αυτό θα επέτρεπε στo AfD να παρακάμψει το περιβόητο «τείχος προστασίας» των κομμάτων του κεντρώου χώρου ενάντια στη συνεργασία με την ακροδεξιά, εκτοξεύοντας το κόμμα και τον χαρισματικό νεαρό ηγέτη του, Ούλριχ Ζίγκμουντ, στην εξουσία στο ανατολικό ομόσπονδο κράτος.

Η Γερμανία δεν είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα όπου τα εξτρεμιστικά κόμματα κερδίζουν έδαφος. Ωστόσο, όπως σημείωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τον Ιούλιο, δεδομένης της ιστορίας της χώρας, μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία της ακροδεξιάς θα είχε «εντελώς διαφορετική σημασία από ό,τι αν συνέβαινε σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Τι θα σήμαινε, λοιπόν, μια καθαρή νίκη της AfD για τη Γερμανία και τον καγκελάριό της;

Τα σχέδια του AfD

Τα σχέδια του AfD για τη Σαξονία-Άνχαλτ περιγράφονται σε ένα εκτενές μανιφέστο, που κυμαίνεται από την επιτάχυνση των απελάσεων έως την αναβίωση των σχολικών ανταλλαγών με τη Ρωσία και την εισαγωγή ενός προγράμματος υποχρεωτικής στείρωσης για γάτες. Οι αρχές της είναι σαφείς: αυστηρά μέτρα μετανάστευσης, προώθηση οικογενειακών δομών βασισμένων στον γάμο μεταξύ άνδρα και γυναίκας, υπερηφάνεια για τη γερμανική ιστορία και τον πολιτισμό. Το σύνθημα του κόμματος; «Όλα είναι δυνατά».

Ωστόσο, το ομοσπονδιακό συνταγματικό σύστημα της Γερμανίας αποτελεί εμπόδιο για το αμφιλεγόμενο πρόγραμμα της AfD. Ενώ οι κυβερνήσεις των ομόσπονδων κρατιδίων διαθέτουν σημαντικές εξουσίες στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης, των πολιτιστικών υποθέσεων και των μέσων ενημέρωσης, η εθνική κυβέρνηση στο Βερολίνο διατηρεί την αποκλειστική αρμοδιότητα για τις εξωτερικές υποθέσεις, την άμυνα, τους ομοσπονδιακούς φόρους και, κυρίως, τη μετανάστευση – το βασικό θέμα του AfD.

Το κόμμα έχει σκιαγραφήσει ένα σχέδιο 10 σημείων με τις προτεραιότητές του για τις πρώτες 100 ημέρες της θητείας του, δεσμευόμενο να ακυρώσει τις συμβάσεις με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα MDR, να εισαγάγει διαχωρισμένες τάξεις για τα παιδιά των αιτούντων άσυλο, να απαγορεύσει τις σημαίες του ουράνιου τόξου στα σχολεία, να καταργήσει ένα κρατικό υπουργείο και να συγκροτήσει μια επιτροπή για τη διερεύνηση της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού.

Τέτοιες πολιτικές θα είχαν πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων του κρατιδίου, αλλά μένει να φανεί πόσες από αυτές μπορούν πράγματι να υλοποιηθούν ενόψει της πιθανής αντίδρασης από τα δικαστήρια και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Από την άλλη, μια ξεκάθαρη νίκη της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ θα προκαλούσε αναταραχή στην εθνική πολιτική σκηνή. Το κόμμα αποτελεί αντικείμενο έρευνας από τις υπηρεσίες πληροφοριών λόγω των εξτρεμιστικών του απόψεων. Οι επικριτές κατηγορούν το AfD για αντισυνταγματικές τάσεις, ωστόσο η δημοτικότητά του έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια και, σε εθνικό επίπεδο, οι δημοσκοπήσεις την τοποθετούν αρκετές μονάδες πάνω από τους συντηρητικούς του Μερτς.

Πίεση στον Μερτς

Η κεντρική κυβέρνηση βρίσκεται ήδη υπό τεράστια πίεση, καθώς αγωνίζεται να εφαρμόσει ένα πακέτο οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Εν τω μεταξύ, ο αυξανόμενος πληθωρισμός και οι συνεχιζόμενες διαταραχές στο εμπόριο που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν έχουν περιπλέξει περαιτέρω το έργο του κυβερνητικού συνασπισμού, ο οποίος αποτελείται από τους Χριστιανοδημοκράτες (CDU) του Μερτς, την Χριστιανοκοινωνική Ένωση (CSU) – η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη Βαυαρία – και τους κεντροαριστερούς Σοσιαλδημοκράτες.

Η ηγεσία του καγκελάριου, εν τω μεταξύ, έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση. Με τα ποσοστά αποδοχής του να κατακρημνίζονται στο ιστορικό χαμηλό του 13% τον Ιούλιο, ο Μερτς απουσίαζε σε μεγάλο βαθμό από την προεκλογική εκστρατεία στη Σαξονία-Άνχαλτ, κάνοντας την πρώτη του εμφάνιση τη Δευτέρα, λίγες μόνο ημέρες πριν οι ψηφοφόροι προσέλθουν στις κάλπες.

Το να δει το AfD —το οποίο ιδρύθηκε μόλις το 2013— να αναλαμβάνει τον έλεγχο ενός γερμανικού ομόσπονδου κρατιδίου θα ήταν εξαιρετικά ενοχλητικό για τον Μερτς, ο οποίος κάποτε είχε υποσχεθεί δημοσίως να μειώσει κατά το ήμισυ τη δημοτικότητα του ακροδεξιού κόμματος. Και περαιτέρω σύννεφα καταιγίδας διαφαίνονται στον ορίζοντα για τους συντηρητικούς, καθώς δύο άλλα ομόσπονδα κρατίδια πρόκειται να ψηφίσουν δύο εβδομάδες μετά τη Σαξονία-Άνχαλτ.

Στο βορειοανατολικό Μεκλεμβούργο-Πομερανία, πρόσφατες δημοσκοπήσεις υποδηλώνουν ότι η CDU ενδέχεται να σημειώσει το χειρότερο αποτέλεσμα σε περιφερειακές εκλογές στη Γερμανία από τη δεκαετία του 1950. Στο Βερολίνο, εν τω μεταξύ, το κόμμα αναμένεται να χάσει τον έλεγχο της δημαρχίας. Δεν έχει ακόμη εμφανιστεί αντίπαλος του Μερτς από τις τάξεις της CDU, αλλά τρεις βαριές ήττες τον Σεπτέμβριο θα μπορούσαν να αλλάξουν το σκηνικό. Μια δημοσκόπηση της YouGov την περασμένη εβδομάδα έδειξε ότι περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες πιστεύουν ότι ο Μερτς θα αντικατασταθεί πριν από τις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές.

Το… τρύπιο «τείχος προστασίας»

Όταν ρωτήθηκε, σε προεκλογική εκδήλωση την περασμένη εβδομάδα, για το τι θα μπορούσε να συμβεί αν το AfD δεν καταφέρει να εξασφαλίσει πλειοψηφία στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ, ο επικεφαλής υποψήφιος του κόμματος, Ζίγκμουντ, δήλωσε ότι δεν ανησυχεί. Όπως επισήμανε, η μόνη εναλλακτική λύση έναντι του AfD θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια ανίερη συμμαχία μεταξύ της CDU και τριών αριστερών κομμάτων, πιθανώς υπό τη μορφή μιας κυβέρνησης μειοψηφίας.

«Δεν πιστεύουμε ότι αυτή η κυβέρνηση θα διαρκέσει ιδιαίτερα πολύ», δήλωσε ο 35χρονος Ζίγκμουντ. «Τότε, την επόμενη φορά θα πάρουμε απλά το 50% ή το 55%». Είναι μια ανησυχητική πραγματικότητα για το πολιτικό κατεστημένο το γεγονός ότι το «τείχος προστασίας» απέτυχε παταγωδώς να αποτρέψει την άνοδο του AfD στις δημοσκοπήσεις. Αφού κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις περσινές ομοσπονδιακές κοινοβουλευτικές εκλογές με 20,8% των ψήφων, το AfD έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα του 28% σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις. Οι επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές πρόκειται να διεξαχθούν έως τον Φεβρουάριο του 2029.

Όπως δήλωσε πρόσφατα ο Σίγκμαρ Γκάμπριελ, πρώην ηγέτης του SPD, στο dpa: «Αν μεταξύ 20% και 40% του εκλογικού σώματος είναι διατεθειμένο να ψηφίσει το AfD, τότε η φωτιά έχει ήδη εξαπλωθεί ραγδαία». Ωστόσο, οι φωνές από το εσωτερικό του συντηρητικού στρατοπέδου του Μερτς που ζητούν την κατάργηση του «τείχους προστασίας» είναι ελάχιστες. Ο βετεράνος του κόμματος Ράινερ Χάσελοφ, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του πρωθυπουργού της Σαξονίας-Άνχαλτ τον Ιανουάριο, προειδοποίησε ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε ακόμη και να προκαλέσει διάσπαση στο CDU, ενώ ο Μερτς αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε συνεργασία με το AfD.

Η «πυρηνική επιλογή» για τους αντιπάλους του AfD, προκειμένου να αποτρέψουν την ανάληψη της εξουσίας σε εθνικό επίπεδο από το εξτρεμιστικό κόμμα, θα μπορούσε να είναι η πλήρης απαγόρευσή του. Δύο βαριά ονόματα, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, επανέλαβαν την αμφιλεγόμενη έκκληση την περασμένη εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο θα πρέπει να κηρύξει παράνομες τις «εθνικιστικές» παρατάξεις του AfD στην ανατολική Γερμανία.

Ο Μερτς έχει στο παρελθόν αντιταχθεί σε μια απαγόρευση, υποστηρίζοντας αντίθετα ότι το AfD πρέπει να ηττηθεί πολιτικά, εξαλείφοντας τα αίτια της δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων. «Δεν μπορείς να απαγορεύσεις τα 10 εκατομμύρια ψηφοφόρους της AfD», είπε πέρυσι. Ωστόσο, αν ο Μερτς θέλει να διατηρήσει τη θέση του και να κρατήσει την ακροδεξιά μακριά από την εξουσία το 2029, έχει να κάνει πολλή δουλειά για να πείσει τον κόσμο.

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