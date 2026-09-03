Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ στην 90η ΔΕΘ – Τα εγκαίνια του περιπτέρου του

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Όπως κάθε Σεπτέμβριο, έτσι και φέτος, το Ιδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) θα έχει δυναμική παρουσία στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στο περίπτερό του στην ΔΕΘ, το οποίο θα εγκαινιαστεί το πρωί του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, από την πρόεδρο, Άννα Ροκόφυλλου, και τα μέλη το Δ.Σ. του Ιδρύματος, θα παρουσιαστεί το πλούσιο έργο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ – από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, μέχρι το δίκτυο Eurodesk και τις φοιτητικές εστίες.

Τα εγκαίνια του Περιπτέρου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα πραγματοποιηθούν στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, και ώρα 11.30 π.μ. (Περίπτερο 17 – Stand 45).