Η απίθανη ανάρτηση – απάντηση στο παραλήρημα Πορτοσάλτε για τα… «δύο φύλα» και τον ψυχίατρο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μερικές φορές μία καλή ατάκα αρκεί για να απαντήσει σε έναν ολόκληρο τηλεοπτικό μονόλογο.

Ο Άρης Πορτοσάλτε προκάλεσε αντιδράσεις με τη δήλωσή του ότι «τα φύλα είναι δύο», προσθέτοντας μάλιστα πως «όποιος έχει θέμα, να πάει σε ψυχίατρο».

Ανάμεσα στις απαντήσεις που κυκλοφόρησαν στα social media ξεχωρίζει εκείνη του Κρίτωνα Βασιλικόπουλου, ο οποίος επέλεξε το χιούμορ – και μάλιστα αρκετά δηλητηριώδες χωρίς να χρειαστεί ούτε μία βαριά κουβέντα.

«Εδώ και δεκαετίες, σε παγκόσμιο επίπεδο, διεξαγόταν ένας υψηλού επιπέδου διεπιστημονικός διάλογος για τα ζητήματα του φύλου», γράφει και συνεχίζει:

«Ο διεπιστημονικός αυτός διάλογος έλαβε οριστικά τέλος χθες με την καταλυτική δήλωση του Δόκτωρος Άρεως Πορτοσάλτου, ο οποίος, σύμφωνα με το βιογραφικό του, είναι απόφοιτος του ΙΕΚ ΑΚΜΗ».

Και κάπως έτσι, με δύο προτάσεις, η υπόθεση… θεωρείται λήξασα.

Το πραγματικά πετυχημένο στην ανάρτηση είναι ότι δεν επιχειρεί καν να ανοίξει αντιπαράθεση με τον Πορτοσάλτε. Απλώς αντιπαραβάλλει το απόλυτο ύφος μιας δήλωσης για ένα σύνθετο επιστημονικό και κοινωνικό ζήτημα με την επιστημονική αυθεντία που αυτή διεκδικεί.

Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η ειρωνεία.

Διαβάστε επίσης

Όταν το «αποκλειστικό»… σκά(ε)ι… ενάμιση μήνα μετά – Ο Σαμαράς και το κτήριο Λιβάνη

Ανδρουλάκης: Είμαστε εδώ για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές

Σαμαράς για Τσίπρα: «Αυταπάτες, στο ίδιο έργο θεατές»