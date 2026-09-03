Η εργασία με κυκλικό ωράριο και τα Σαββατοκύριακα βλάπτουν σοβαρά την υγεία

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Οι «άτυπες ώρες» εργασίας βλάπτουν σοβαρά την υγεία των εργαζομένων αλλά και την ψυχική τους διάθεση, όπως ανέφερε χθες ο Γαλλικός Οργανισμός για την Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων, του Περιβάλλοντος και της Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας (ANSES), ο οποίος υποστηρίζει την μεταρρύθμιση της υφιστάμενης σήμερα γαλλικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τον ANSES τα άτυπα ωράρια εργασίας, είναι:

Η εργασία το Σαββατοκύριακο,

οι πολλές ώρες εργασίας άνω των οκτώ ωρών την ημέρα ή/και των σαράντα ωρών την εβδομάδα,

οι βάρδιες μεταξύ 5 π.μ. και 8 π.μ. και 7 μ.μ. με μεσάνυχτα.

Αφορούν τη συντριπτική πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού

Σύμφωνα με τον γαλλικό οργανισμό, τα άτυπα ωράρια εργασίας αφορούν το 55% έως 75% των εργαζομένων και συγκεκριμένα: ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, καταστηματάρχες, εργάτες, νοσηλευτές, φροντιστές, πωλητές, ταμίες, εργάτες συντήρησης, βοηθούς κατ’ οίκον φροντίδας, αρτοποιούς, μάγειρες, σερβιτόρους κ.α.

Όπως αναφέρει ο επιστημονικός διευθυντής για την «υγεία και την εργασία» της ANSES, υπάρχει «πολλή επιστημονική βιβλιογραφία σχετικά με τις επιπτώσεις της νυχτερινής εργασίας στην υγεία, αλλά και στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή».

Η εργασία τα Σαββατοκύριακα είναι επίσης επιζήμια για την προσωπική ζωή, αλλά και, όπως υποδεικνύουν μελέτες, για την ψυχική υγεία -κατάθλιψη, άγχος- και τη σωματική υγεία – διαταραγμένος ύπνος, πόνοι, κόπωση, μυοσκελετικές διαταραχές και ατυχήματα. Το χρέος ύπνου, το άγχος, η διαταραχή της οικογενειακής ζωής συσσωρεύονται.

Οι επιπτώσεις στην υγεία

Όσον αφορά την εργασία με μακρά ωράρια, τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων, στο άγχος και στην ποιότητα του ύπνου.

Τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν επίσης επιβλαβείς επιπτώσεις στην αναπαραγωγική υγεία, τη μεταβολική υγεία, τον κίνδυνο κατάθλιψης, την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και κοινωνικο-οικογενειακής ζωής, καθώς και στα εργατικά ατυχήματα.

Όσον αφορά την εργασία τα Σαββατοκύριακα, οι μελέτες δείχνουν αρνητικές επιπτώσεις στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και υποδηλώνουν αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία (π.χ. κατάθλιψη, άγχος) και στη σωματική υγεία (διαταραχές ύπνου, πόνοι, κόπωση, μυοσκελετικές διαταραχές, ατυχήματα).

Αναφορικά με την εργασία σε βάρδιες, η επιστημονική βιβλιογραφία υποδηλώνει αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική και οικογενειακή ζωή (ιδιαίτερα για την εργασία το βράδυ), στην ψυχική και καρδιαγγειακή υγεία, καθώς και στη διάρκεια και την ποιότητα του ύπνου (ειδικά για τις πρωινές βάρδιες).

«Θα αναρρώνετε λιγότερο, θα έχετε λιγότερο αναζωογονητικό ύπνο, με συνέπειες για τη γενική σας κατάσταση, την ψυχική σας υγεία», εξηγεί ο επιστημονικός διευθυντής του ANSES και συμπληρώνει: «Όταν βλέπετε τον/την σύζυγό σας και τα παιδιά σας μόνο για λίγο, όταν δεν μπορείτε να δείτε τους φίλους σας, αυτή η αποσύνδεση από τους συλλογικούς ρυθμούς υποβαθμίζει την κοινωνική και οικογενειακή σας ζωή και μπορεί στη συνέχεια να επηρεάσει την υγεία σας».

Συμπέρασμα

Οι άτυπες ώρες εργασίας «πρέπει να περιορίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο», καταλήγει ο ANSES, σημειώνοντας πως, όταν δεν μπορούν να αποφευχθούν, πρέπει να ρυθμίζονται καλύτερα, για παράδειγμα με ορισμένες από τις προστασίες που παρέχονται για τη νυχτερινή εργασία: ιατρική παρακολούθηση, διατάξεις για τις εγκύους κ.α.

Ένας νομικός ορισμός των ατύπων ωρών εργασίας θα επέτρεπε την καλύτερη πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, πιστεύει περαιτέρω ο ANSE.

Πηγή: anses.fr

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