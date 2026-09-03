Προαστιακός: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία στον Σταθμό Ασπροπύργου, με 170 επιβάτες, λόγω τεχνικής βλάβης

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Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1317 (Κιάτο – Πειραιάς) ακινητοποιήθηκε στις 14:45 στον Σταθμό Ασπροπύργου, με 170 επιβάτες, λόγω τεχνικής βλάβης, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της Hellenic Train για τη μεταφορά των επιβατών προς τον προορισμό τους.

Λόγω του συμβάντος, ενδέχεται να επηρεαστούν και άλλα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους.

Τέλος, η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης.

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