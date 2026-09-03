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03.09.2026 14:54

Φωτιά τώρα στον Αχινό Φθιώτιδας, σηκώθηκαν τα ενάερια

03.09.2026 14:54
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (03.09.2026) σε αγροτική έκταση στον Αχινό Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Στυλίδας, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Σε όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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