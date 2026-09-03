«Ανταρσία» στον αμερικανικό στρατό: Το Πεντάγωνο «κλειδώνει» απόρρητα έγγραφα μετά τις αποκαλύψεις για τον πόλεμο στο Ιράν

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Το Πεντάγωνο απέσυρε δεκαετίες διαβαθμισμένων εγγράφων από ένα απόρρητο ηλεκτρονικό σύστημα που χρησιμοποιείται ευρέως από αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας και Αμερικανούς στρατιωτικούς, μετά τη δημοσίευση από τη Washington Post ενός ρεπορτάζ που κατέγραφε τις ανησυχίες ανώτατων στρατιωτικών αξιωματούχων για τον πόλεμο στο Ιράν.

Έγγραφα που συνδέονται με το Βιβλίο Διαταγών του Υπουργού Άμυνας (Secretary of Defense Orders Book – SDOB) αφαιρέθηκαν από εσωτερική διαδικτυακή πύλη στο Secret Internet Protocol Router Network (SIPRNet), σύμφωνα με τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Οι ίδιες πηγές μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς αναφέρονταν σε διαβαθμισμένο σύστημα.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν τα έγγραφα παραμένουν διαθέσιμα με άλλον τρόπο στο αμερικανικό προσωπικό ή κατά πόσο ο περιορισμός της πρόσβασης θα μπορούσε να περιπλέξει τον στρατιωτικό σχεδιασμό. Το SIPRNet περιλαμβάνει πληροφορίες με διαβάθμιση «secret» («απόρρητο»), ενώ οι πληροφορίες «top secret» («άκρως απόρρητο») φυλάσσονται σε δίκτυα υψηλότερου βαθμού διαβάθμισης, στα οποία έχουν πρόσβαση λιγότερα άτομα.

Ο Σον Πάρνελ, εκπρόσωπος του Πενταγώνου, αρνήθηκε την Τετάρτη να σχολιάσει την αλλαγή, χωρίς ωστόσο να αμφισβητήσει ότι αυτή πραγματοποιήθηκε.

«Όπως έχουμε δηλώσει και στο παρελθόν, το Υπουργείο Πολέμου δεν συζητά δημόσια εσωτερικές επιχειρησιακές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης, του χειρισμού ή των πρωτοκόλλων πρόσβασης για το Βιβλίο Διαταγών του Υπουργού Πολέμου (Secretary of War Orders Book – SWOB)», ανέφερε ο Πάρνελ σε ανακοίνωσή του, χρησιμοποιώντας την ονομασία που προτιμά η κυβέρνηση για το Υπουργείο Άμυνας και τον τίτλο του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

«Η επιτυχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεών μας αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα του υπουργού Χέγκσεθ και, για τον λόγο αυτό, οι αποφάσεις σχετικά με τις επιχειρησιακές διαδικασίες, τη διάταξη των δυνάμεων και τη στελέχωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων διαχειρίζονται μέσω των κατάλληλων διαύλων ασφαλείας, ώστε να διασφαλίζονται η ασφάλεια της αποστολής και η επιχειρησιακή ακεραιότητα», πρόσθεσε ο Πάρνελ.

Η αλλαγή αυτή έρχεται μετά από σειρά άλλων μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση Τραμπ για να αποτρέψει τις διαρροές προς τα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ άλλων την επιβολή τεστ πολυγράφου σε ορισμένο προσωπικό, την έκδοση κλητεύσεων προς δημοσιογράφους και, σε μία περίπτωση, την έρευνα στο σπίτι δημοσιογράφου της Post και την κατάσχεση των ηλεκτρονικών συσκευών της.

Το SDOB καταγράφει την τοποθεσία και τη διαθεσιμότητα αμερικανικών πολεμικών πλοίων, στρατιωτικών μονάδων, οπλικών συστημάτων και άλλων πόρων και παρέχει στους ανώτατους στρατηγούς και ναυάρχους ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να διαφωνούν με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Χέγκσεθ, ενώ παράλληλα εκτελούν τις εντολές τους.

Αυτό γίνεται μέσω της διαδικασίας του «non-concur», κατά την οποία εξηγούν τις επιφυλάξεις τους ή επισημαίνουν τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι εντολές σε άλλα στρατιωτικά σχέδια.

Το SDOB, το οποίο δημοσιεύεται δύο φορές τον μήνα, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης συζήτησης μετά το δημοσίευμα της Post την Κυριακή, σύμφωνα με το οποίο αρκετοί ανώτατοι στρατηγοί και ναύαρχοι προειδοποίησαν τον Χέγκσεθ ότι η παράταση μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν δεν είναι βιώσιμη και ενέχει τον κίνδυνο να αποδυναμώσει την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν απειλές αλλού. Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν το έγγραφο, οι αξιωματικοί εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους μέσω της διαδικασίας «non-concur».

Μεταξύ εκείνων που εξέφρασαν επιφυλάξεις με τη διαδικασία «non-concur» ήταν ο στρατηγός Άλεξους Γκρίνκεβιτς, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διοίκησης, ο στρατηγός Φράνσις Ντόνοβαν, επικεφαλής της Νότιας Διοίκησης, ο ναύαρχος Σάμιουελ Παπάρο, επικεφαλής της Διοίκησης Ινδο-Ειρηνικού, και ο ναύαρχος Ντάριλ Κόουντλ, επικεφαλής των Ναυτικών Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις πηγές που γνωρίζουν τη συζήτηση.

Ο στρατηγός Κένεθ Σ. Γουίλσμπαχ, αρχηγός του επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας, και ο στρατηγός Κρίστοφερ ΛαΝιβ, προσωρινός αρχηγός του επιτελείου του Στρατού Ξηράς, συμφώνησαν με το σχέδιο του Χέγκσεθ για την παράταση της ανάπτυξης ορισμένων μονάδων τους, αλλά αμφότεροι τόνισαν ότι κάτι τέτοιο θα συνοδευόταν από σημαντικούς κινδύνους, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Πριν από τη δημοσίευση του ρεπορτάζ της Post την Κυριακή, ο Πάρνελ είχε δηλώσει στην εφημερίδα ότι οι αποφάσεις σχετικά με το εύρος και τη διάρκεια των αναπτύξεων λαμβάνονται με βάση τις αξιολογήσεις των απειλών που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τις στρατηγικές προτεραιότητες του προέδρου και τις εισηγήσεις της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας. Αρνήθηκε να σχολιάσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες, λέγοντας ότι το Πεντάγωνο «δεν συζητά εσωτερικές επιχειρησιακές διαδικασίες».

Μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ της Post, ο Πάρνελ υποστήριξε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μεγάλο μέρος όσων δημοσίευσε η εφημερίδα ήταν «ανακριβές». Δεν έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα και δήλωσε ότι οι «non-concurs» είναι μια τυπική διαδικασία.

«Ο υπουργός τα βλέπει συνεχώς», ανέφερε ο Πάρνελ. «Έτσι λειτουργεί ένας πραγματικός στρατός. Βρισκόμαστε σε εξαιρετική κατάσταση σε ολόκληρο τον κόσμο».

Εδώ και μήνες, ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος έχει πλέον εισέλθει στον έβδομο μήνα, ενώ ο Τραμπ είχε αρχικά δηλώσει ότι θα διαρκούσε μόλις λίγες εβδομάδες.

Οι ανησυχίες αφορούν μεταξύ άλλων τη μαζική κατανάλωση ολοένα και πιο περιορισμένων αποθεμάτων πυρομαχικών, όπως οι αναχαιτιστικοί πύραυλοι Patriot και οι πύραυλοι κρουζ Tomahawk, καθώς και την επιβάρυνση του στόλου του Πολεμικού Ναυτικού από την επιβολή θαλάσσιου αποκλεισμού που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ στο Ιράν.

Η αφαίρεση του SDOB ή η μεταφορά του σε συστήματα υψηλότερου βαθμού διαβάθμισης θα «μειώσει δραματικά τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτό», γεγονός που μπορεί να περιορίσει τον επείγοντα στρατιωτικό σχεδιασμό, δήλωσε πρώην αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, ο οποίος επανεξέταζε συστηματικά τα συγκεκριμένα έγγραφα και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του σχεδιασμού.

Οι διοικητές και τα επιτελεία τους βασίζονται στην πρόσβαση στο SDOB για τη λήψη αποφάσεων και την πραγματοποίηση ενημερώσεων σε χρονικά κρίσιμες περιπτώσεις, δήλωσε ο πρώην αξιωματούχος.

Για παράδειγμα, η μεταφορά αεροσκαφών και όπλων από μία διοίκηση σε άλλη απαιτεί επείγουσες εργασίες στον τομέα της εφοδιαστικής, προκειμένου να αλλάξει η δρομολόγηση εξοπλισμού και πόρων. Ο περιορισμός της πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες, σύμφωνα με τον πρώην αξιωματούχο, θα καταστήσει αυτή τη διαδικασία πιο αργή και δύσκολη.

Η αλλαγή αυτή, πρόσθεσε ο πρώην αξιωματούχος, δεν καθιστά αδύνατη την πρόσβαση του συγκεκριμένου προσωπικού σε στρατηγικά και επιχειρησιακά έγγραφα, αλλά πλέον είναι «σίγουρα πιο δύσκολη».

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