«Ανυπόστατοι ισχυρισμοί»: Διάβημα της Ελλάδας στην Τουρκία για θαλάσσια πάρκα και χωροταξικό

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Αθήνα, με αφορμή τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, καθώς και τις Προεδρικές Αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων.

Ειδικότερα, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι, κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών, η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα προέβη σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια όσο και για τις Προεδρικές Αποφάσεις της 15ης Αυγούστου σχετικά με την ανακήρυξη των δύο «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, το τουρκικό ΥΠΕΞ ενεχείρισε Ρηματικές Διακοινώσεις, στις οποίες επαναλαμβάνονται οι ήδη δημοσίως διατυπωμένοι, όπως χαρακτηρίζονται από την ελληνική πλευρά, ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί.

Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Όπως επισημαίνεται, το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα.

Παράλληλα, η Ελλάδα απορρίπτει ως άκυρη και στερούμενη έννομης ισχύος την ανακήρυξη «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων, στον βαθμό που αυτά εκτείνονται σε περιοχές εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα συνεχίσει να αναδεικνύει ενώπιον των Ευρωπαίων και διεθνών εταίρων της κάθε μονομερή ενέργεια που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και θίγει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Διαβάστε επίσης

Η ΕΛΑΣ εξηγεί πώς θα βρεθεί το πιο πλούσιο 1% για την Πατριωτική Εισφορά και τι θα κάνει το Ταμείο Σύγκλισης με ΔΕΗ, κατοικίες, ενέργεια, Θράκη

Ο «νέος» Τσίπρας απέναντι στον παλιό εαυτό του – Τι άλλαξε πραγματικά, πού πείθει και πού η κυβερνητική κριτική βρίσκει στόχο

Στο Νεπάλ και στις μετρήσεις της… Interview τέτοιες θεαματικές αλλαγές στο «τοπίο» σε ελάχιστες μέρες