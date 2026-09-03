Η ΕΛΑΣ εξηγεί πώς θα βρεθεί το πιο πλούσιο 1% για την Πατριωτική Εισφορά και τι θα κάνει το Ταμείο Σύγκλισης με ΔΕΗ, κατοικίες, ενέργεια, Θράκη

Takeaways by to pontiki AI Το οικονομικό επιτελείο παρουσίασε διευκρινίσεις για την επιβολή φόρου 1% στο ανώτερο 1% του πληθυσμού, προβλέποντας ετήσια έσοδα ύψους 2,02 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η διαδικασία εφαρμογής περιλαμβάνει την ολοκλήρωση του περιουσιολογίου και τη δημιουργία ειδικής μονάδας στην ΑΑΔΕ εντός 18 μηνών για την αποτροπή φοροδιαφυγής.

Το σχέδιο για το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης στοχεύει στη συγκέντρωση 12 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τέσσερα χρόνια μέσω εθνικών πόρων, της Golden Visa και εθελοντικών εισφορών επιχειρήσεων.

Τα κεφάλαια προορίζονται για επενδύσεις στη ΔΕΗ, τη στέγαση, την αμυντική βιομηχανία, τις υποδομές και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην ελληνική επικράτεια.

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Με την αντιπαράθεση να φουντώνει για τα οικονομικά στοιχεία του προγράμματος που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, η Αμαλίας δίνει στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για δύο κεντρικές εξαγγελίες του πρώην πρωθυπουργού την πατριωτική εισφορά και το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης.

Σε ό,τι αφορά την Πατριωτική Εισφορά, σε διευκρινιστικό τεχνοκρατικό σημείωμα του οικονομικού επιτελείου της ΕΛ.Α.Σ. αναφέρεται ότι: «Η πρόταση για πατριωτική εισφορά αφορά σε εφαρμογή συντελεστή 1,0% για το ανώτερο 1% σε όρους καθαρού πλούτου του πληθυσμού, οδηγώντας σε δυνητικά έσοδα ~€2,02 δις. Ετησίως». Ακολούθως, δίνεται ένα χρονοδιάγραμμα 12 – 18 μηνών για να στηθεί το σύστημα: ολοκλήρωση του περιουσιολογίου, καταγραφή των πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και περιουσιών, διασύνδεση στοιχείων Ελλάδας και εξωτερικού, κανόνες ώστε να αποτρέπεται η μεταφορά περιουσίας σε offshore ή άλλα εταιρικά σχήματα για φοροαποφυγή, δημιουργία ειδικής μονάδας στην ΑΑΔΕ και, πριν από την κανονική εφαρμογή, δοκιμαστική λειτουργία του νέου μηχανισμού.

Με δυο λόγια, η εξαγγελία είναι «1% φόρος στο πλουσιότερο 1%», αλλά το νέο ενημερωτικό επιχειρεί να απαντήσει στο δυσκολότερο ερώτημα: πώς θα βρεθεί αυτό το 1%, πώς θα υπολογιστεί τι πραγματικά κατέχει και πώς θα διασφαλιστεί ότι ο φόρος πράγματι θα εισπράττεται.

Σε ό,τι αφορά το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, περιγράφονται η σύσταση του Ταμείου, η στόχευση και οι πηγές της χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της μόχλευσης κεφαλαίων. Πίσω από τον γενικό στόχο για ένα μεγάλο κρατικό επενδυτικό εργαλείο αποκαλύπτονται ορισμένες ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες – και πολιτικά χαρακτηριστικές – επιλογές.

Το σχέδιο προβλέπει τη συγκέντρωση 12 δισ. ευρώ αρχικών κεφαλαίων σε τέσσερα χρόνια: 6 δισ. από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 4 δισ. από την ανακατεύθυνση κεφαλαίων που συνδέονται με τη Golden Visa και ακόμη 2 δισ. από εθελοντική συμμετοχή μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων. Με μόχλευση των κεφαλαίων, η ΕΛ.Α.Σ. υπολογίζει ότι η επενδυτική δυνατότητα μπορεί να πλησιάσει τα 25 δισ. στην τετραετία.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζει πού θέλει να κατευθύνει αυτά τα χρήματα. Μεταξύ άλλων προτείνονται ανάκτηση του δημόσιου στρατηγικού ρόλου στη ΔΕΗ και επενδύσεις που αποσκοπούν στη μείωση του ενεργειακού κόστους, δημιουργία 50.000 νέων προσιτών στεγαστικών επιλογών, Ειδική Ζώνη Αμυντικής Βιομηχανίας στη Θράκη, ανασυγκρότηση της ναυπηγοεπισκευής, νέα αρδευτικά δίκτυα, ελληνική παραγωγή εξοπλισμού ΑΠΕ και μπαταριών, αλλά και επενδύσεις σε μεταφορές, Τεχνητή Νοημοσύνη και κοινωνικές υποδομές.

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