Βίκυ Καγιά: Μαγνήτισε τα βλέμματα στο Φεστιβάλ Βενετίας – Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί (Videos/Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Άκρως εντυπωσιακή εμφανίστηκε η Βίκυ Καγιά στο 83ο Φεστιβάλ της Βενετίας, με το μοντέλο να περπατά στο κόκκινο χαλί με άνεση και χάρη, φορώντας ένα μπλε αστραφτερό σύνολο και ασορτί γόβες.
Το μοντέλο ταξίδεψε στην ιταλική πόλη, δίνοντας για ακόμη μια χρονιά το «παρών» στην κινηματογραφική διοργάνωση, επιλέγοντας για την περίσταση δημιουργία του οίκου Armani.
Συγκεκριμένα, το σύνολο αποτελούνταν από ένα παντελόνι σε φαρδιά γραμμή με διαφάνειες από τούλι και άνοιγμα στο μπροστινό μέρος, το οποίο η Βίκυ Καγιά συνδύασε με στράπλες τοπ σε ίδιο χρώμα και υφή. Το look της ολοκλήρωσαν μυτερές γόβες, ενώ για χτένισμα προτίμησε σινιόν με χωρίστρα στο πλάι και διακριτικό μακιγιάζ.
«Πολλά χρόνια αξέχαστων στιγμών στο κόκκινο χαλί της Βενετίας» έγραψε για λεζάντα σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Διαβάστε επίσης:
Στη Μύκονο ο Ζαν Πολ Γκοτιέ – Η βραδινή έξοδος στο Νησί των Ανέμων (Photos)
Κέιτι Πέρι για Τζάστιν Τριντό: «Γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου και όλα άλλαξαν»
Κατερίνα Λιόλιου: Η κακοκαιρία διέκοψε τη συναυλία της στη Θεσσαλονίκη – Συνέχισε να τραγουδά υπό καταρρακτώδη βροχή (Videos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.