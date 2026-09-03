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03.09.2026 13:42

Βίκυ Καγιά: Μαγνήτισε τα βλέμματα στο Φεστιβάλ Βενετίας – Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί (Videos/Photos)

03.09.2026 13:42
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Άκρως εντυπωσιακή εμφανίστηκε η Βίκυ Καγιά στο 83ο Φεστιβάλ της Βενετίας, με το μοντέλο να περπατά στο κόκκινο χαλί με άνεση και χάρη, φορώντας ένα μπλε αστραφτερό σύνολο και ασορτί γόβες.

Το μοντέλο ταξίδεψε στην ιταλική πόλη, δίνοντας για ακόμη μια χρονιά το «παρών» στην κινηματογραφική διοργάνωση, επιλέγοντας για την περίσταση δημιουργία του οίκου Armani.

Συγκεκριμένα, το σύνολο αποτελούνταν από ένα παντελόνι σε φαρδιά γραμμή με διαφάνειες από τούλι και άνοιγμα στο μπροστινό μέρος, το οποίο η Βίκυ Καγιά συνδύασε με στράπλες τοπ σε ίδιο χρώμα και υφή. Το look της ολοκλήρωσαν μυτερές γόβες, ενώ για χτένισμα προτίμησε σινιόν με χωρίστρα στο πλάι και διακριτικό μακιγιάζ.

«Πολλά χρόνια αξέχαστων στιγμών στο κόκκινο χαλί της Βενετίας» έγραψε για λεζάντα σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

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ΠΕΜΠΤΗ 03.09.2026 13:55
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Βίκυ Καγιά: Μαγνήτισε τα βλέμματα στο Φεστιβάλ Βενετίας – Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί (Videos/Photos)

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