«Ρωγμές»: Ωδή στη γυναικεία τελετουργία στο Φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

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Στο Φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, έναν χώρον που από μόνος του κουβαλά τη δική του ιστορία και θεατρικότητα, η Χριστίνα Κυριαζίδη στήνει για τέσσερις μόνο βραδιές τις «Ρωγμές». Μια σόλο παράσταση διάρκειας 43 λεπτών, όπου το σώμα, ο λόγος, η ποίηση και ο ήχος συναντιούνται για να μιλήσουν για τη γυναικεία εμπειρία, τις συγκρούσεις της και τα ίχνη που αφήνει μέσα στον χρόνο.

Στον πυρήνα της παράστασης βρίσκονται γυναικείες μορφές που μοιάζουν να έχουν ξεφύγει από την αρχαία τραγωδία και να έχουν φτάσει μέχρι το σήμερα. Η Φαίδρα, η Αντιγόνη και η Μήδεια γίνονται σημεία αναφοράς για διαφορετικές εκδοχές της γυναικείας αντίστασης, της επιθυμίας, της απώλειας και της σύγκρουσης με τους κανόνες που επιβάλλει κάθε εποχή. Η Κυριαζίδη περνά από τη μία ταυτότητα στην άλλη, αναζητώντας μέσα σε αυτά τα αρχέτυπα κάτι που δεν ανήκει αποκλειστικά στο παρελθόν.

Η παράσταση βασίζεται στη σωματικότητα. Η κίνηση λειτουργεί ως ένας ακόμα τρόπος αφήγησης. Το σώμα μεταφέρει την ένταση, τη μνήμη και την αντίσταση, ενώ η φωνή αλλάζει διαρκώς μορφή. Ποίηση, τραγούδι, κραυγή και σιωπή συνυπάρχουν, δημιουργώντας έναν ρυθμό που δεν ακολουθεί απαραίτητα τη συμβατική θεατρική αφήγηση.

Μαζί αλλάζουν και οι γλώσσες. Ελληνικά, ισπανικά, γαλλικά και γερμανικά περνούν μέσα από την ερμηνεία, σαν διαφορετικές φωνές που συνθέτουν ένα πρόσωπο με πολλές πλευρές. Οι γλωσσικές μεταβάσεις λειτουργούν σαν μικρές μετατοπίσεις ταυτότητας, ενώ το προσωπικό υλικό της περφόρμερ συναντά πρόσωπα και κείμενα που έχουν ήδη διανύσει μεγάλη απόσταση μέσα στον χρόνο.

Η Χριστίνα Κυριαζίδη χρησιμοποιεί δική της πρωτότυπη ποίηση και συνομιλεί με έργα και γραφές του Σοφοκλή, του Ευριπίδη, του Ζαν Ανούιγ, του Γιάννη Ρίτσου, του Χάινερ Μίλερ και του Ζαν Κοκτό. Έτσι, οι «Ρωγμές» δημιουργούν έναν διάλογο ανάμεσα σε διαφορετικές εποχές και καλλιτεχνικές φωνές, με κοινό σημείο τις γυναίκες που βρέθηκαν αντιμέτωπες με προσωπικά και κοινωνικά όρια.

Η μουσική του Smári Guðmundsson ενισχύει αυτή την ατμόσφαιρα, ενώ οι φωτισμοί της Μαρίας Αθανασοπούλου διαμορφώνουν τον χώρο γύρω από το σώμα της ερμηνεύτριας. Μέσα σε 43 λεπτά, το Φουαγιέ μετατρέπεται σε έναν μικρό σκηνικό τόπο όπου η μνήμη, η επιθυμία και η σύγκρουση αποκτούν φυσική υπόσταση.

INFO

«Ρωγμές»

Πού: Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Φουαγιέ

Πότε: 3-6 Σεπτεμβρίου 2026

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