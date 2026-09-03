Χαλκίδα: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Καλοχώρι

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Οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:00 σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας στη Χαλκίδα.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες του δήμου Χαλκιδέων.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.
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