search
ΠΕΜΠΤΗ 03.09.2026 15:54
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.09.2026 14:43

Χαλκίδα: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Καλοχώρι

03.09.2026 14:43
fotia_0309_1920-1080_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:00 σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας στη Χαλκίδα.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες του δήμου Χαλκιδέων.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.

Διαβάστε επίσης:

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ στην 90η ΔΕΘ – Τα εγκαίνια του περιπτέρου του

Κυψέλη: Αύριο στον ανακριτή οι τρεις – Ο 43χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικούς και επιχείρησε να αποδράσει

Θεσσαλονίκη: Έστησε καντίνα σε περιοχή… Natura – Χειροπέδες σε 42χρονη στην Επανομή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνας: Έθαψε τη μητέρα της στον κήπο για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη

ergasia_ygeia_0309_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Η εργασία με κυκλικό ωράριο και τα Σαββατοκύριακα βλάπτουν σοβαρά την υγεία

hegseth-123
ΚΟΣΜΟΣ

«Ανταρσία» στον αμερικανικό στρατό: Το Πεντάγωνο «κλειδώνει» απόρρητα έγγραφα μετά τις αποκαλύψεις για τον πόλεμο στο Ιράν

giorgos-pappas-7234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παππάς για τις θυρίδες: «H πατριωτική εισφορά δε θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών»

portosalte-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η απίθανη ανάρτηση – απάντηση στο παραλήρημα Πορτοσάλτε για τα… «δύο φύλα» και τον ψυχίατρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Adonis-Samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχεδόν τα πάντα έτοιμα για το κόμμα Σαμαρά: Όλα τα ονόματα που παίζουν για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων

ekloges-kalpi-1-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Απώλειες για ΝΔ, ΕΛΑΣ και Καρυστιανού, κέρδη για ΠΑΣΟΚ - Στο 12% οι θετικές γνώμες για Σαμαρά

Alexis-Tsipras (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταχειροκροτήθηκε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, η αιχμή για την κυβέρνηση και οι παρουσίες (Video)

tourkia_aigaio_0209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Οκτώ μήνες, τέσσερα μέτωπα, μία στρατηγική: Πώς η Τουρκία χτίζει βήμα-βήμα την πίεση στο Αιγαίο

nikos-stravelakis
MEDIA

OPEN: Ο Στραβελάκης επιστρέφει την Παρασκευή στο «10 παντού»- Πόσο θα παραμείνει η Παπακωστοπούλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 03.09.2026 15:54
peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνας: Έθαψε τη μητέρα της στον κήπο για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη

ergasia_ygeia_0309_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Η εργασία με κυκλικό ωράριο και τα Σαββατοκύριακα βλάπτουν σοβαρά την υγεία

hegseth-123
ΚΟΣΜΟΣ

«Ανταρσία» στον αμερικανικό στρατό: Το Πεντάγωνο «κλειδώνει» απόρρητα έγγραφα μετά τις αποκαλύψεις για τον πόλεμο στο Ιράν

1 / 3