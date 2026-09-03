«Η Μικρά Ασία του Μίκη Θεοδωράκη» | Από τον Τσεσμέ στον Ζορμπά

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Η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδας και η Ορχήστρα του βιολιστή Βαγγέλη Σαραντίδη παρουσιάζουν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη, τη μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση «Η Μικρά Ασία του Μίκη Θεοδωράκη» με τους: Βασίλη Λέκκα, Παντελή Θαλασσινό, Σοφία Παπάζογλου, Παναγιώτη Πετράκη, Άγγελο Θεοδωράκη και Βαγγέλη Σαραντίδη.

Συμμετέχουν οι χορωδίες και οι χορευτικές ομάδες των Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδας (ΟΠΣΕ). Η Εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως.

Πρόκειται για ένα μουσικό ταξίδι μνήμης και μια διαδρομή με ιστορικές αναφορές με περισσότερους από 15 μουσικούς και χορευτές επί σκηνής, που φωτίζουν τη βαθιά σχέση του έργου του Μίκη Θεοδωράκη με τη μικρασιατική μουσική παράδοση και τις ρίζες της Ιωνίας.

Παραδοσιακά τραγούδια της Μικράς Ασίας συναντούν εμβληματικά έργα του μεγάλου συνθέτη, δημιουργώντας έναν συγκινητικό διάλογο μνήμης, πολιτισμού και ελληνικότητας.

Η παράσταση είναι εμπνευσμένη από τη μικρασιατική καταγωγή της μητέρας του Μίκη Θεοδωράκη, Ασπασίας Πουλάκη, από τον Τσεσμέ της Ιωνίας – μια ρίζα που διαπέρασε βαθιά τη μουσική και την ψυχή του έργου του.

Η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», που ιδρύθηκε πριν από 30 χρόνια από στενούς συνεργάτες και γνώστες του έργου του συνθέτη, συνεχίζει έως σήμερα να υπηρετεί με συνέπεια το μουσικό του σύμπαν, συνεργαζόμενη με σημαντικούς ερμηνευτές και μουσικούς.

Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται η προσφυγική μνήμη και η πολιτιστική κληρονομιά της Μικράς Ασίας. Μέσα από μουσικές, αφηγήσεις, παραδοσιακούς χορούς και σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό, το κοινό θα ταξιδέψει από τη βυζαντινή παράδοση έως το λαϊκό και έντεχνο ελληνικό τραγούδι του 20ού αιώνα.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει ο κύκλος τραγουδιών «Ασίκικο Πουλάκη», σε στίχους του Μιχάλη Γκανά, αφιερωμένος στη μητέρα του συνθέτη και στις ρίζες της από τον Τσεσμέ. Τα τραγούδια θα ερμηνεύσει ο κορυφαίος έντεχνος ερμηνευτής Βασίλης Λέκκας.

Το σχήμα των τραγουδιστών αποτελείται από τον κορυφαίο εκφραστή της παραδοσιακής μουσικής Παντελή Θαλασσινο, την εκφραστική λαϊκή φωνή της Σοφίας Παπάζογλου, τον πολυσχιδή Παναγιώτη Πετράκη και τέλος τον νεαρό Άγγελο Θεοδωράκη που συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση δημιουργεί την δική του μουσική ταυτότητα.

Όλοι μαζί συνθέτουν ένα μοναδικό ηχητικό σχήμα που παρασύρει το κοινό σε μνήμες, συγκίνηση και ακόμα λαϊκό ατόφιο γλέντι.

Συνοδοιπόροι στην παράσταση θα είναι και τα μέλη της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδας, με χορευτές και αφηγητές που θα μεταφέρουν στη σκηνή μνήμες, μαρτυρίες και τραγούδια της Μικράς Ασίας.

Η συναυλία κορυφώνεται όταν μουσικοί, χορευτές και κοινό ενώνονται σε έναν μεγάλο κύκλο χορού με τον «Ζορμπά».

Από αφηγήσεις και μαρτυρίες του Μίκη Θεοδωράκη

Η παράσταση φωτίζει τη βαθιά προσωπική σχέση του Μίκη Θεοδωράκη με τη Μικρά Ασία και τις προσφυγικές του ρίζες.

Ο ίδιος ο Θεοδωράκη έλεγε:

«Είμαι πολύ περήφανος για τη μικρασιατική μου ρίζα».

«Η μάνα μου, προσφυγοπούλα από τον Τσεσμέ, με πλήγωνε όταν μου έλεγε: “Η πατρίδα μας βρίσκεται από την άλλη μεριά…”».

Ο πατέρας του, Γιώργος Θεοδωράκης, από τον Γαλατά Χανίων, κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία βρισκόταν στη Σμύρνη, στο πλευρό του Ύπατου Αρμοστή της Σμύρνης Αριστείδη Στεργιάδη. Εκεί γνώρισε την Ασπασία Πουλάκη από τον Τσεσμέ. Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, το ζευγάρι πέρασε στη Χίο, κουβαλώντας μαζί του τις μνήμες της Ιωνίας, τις οποίες ο Μίκης Θεοδωράκης που γεννήθηκε εκεί το 1925, μετέτρεψε αργότερα σε μουσικό και πολιτιστικό έργο!

Συμμετέχουν οι χορωδίες και οι χορευτικές ομάδες της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (ΟΠΣΕ)

Εργαστήρι Πολιτισμού Νέας Αρτάκης «Παναγιά Φανερωμένη»

Πολιτιστικός Σύλλογος «Αιολίδα» Νέας Σμύρνης

Σύλλογος Απανταχού Αρτακηνών Κυζικηνών Νέας Αρτάκης

Μικρασιατικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Παναγία η Γηροκομήτισσα» Πάτρας

Σύλλογος Μικρασιατών Καλαμάτας

Ένωση Μικρασιατών Μελισσίων

Ένωση Μικρασιατών Θήβας

Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου

Σύλλογος Μικρασιατών Αιγάλεω «Νέες Κυδωνίες»

Πολιτιστική Ένωση Μικρασιατών Ν. Ιωνίας «Η Καππαδοκία»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ

«Η Μικρά Ασία του Μίκη Θεοδωράκη»

Σάββατο 3 Οκτωβρίου | Ώρα: 20:30

Θέατρο Πέτρας , Πετρούπολη

, Πετρούπολη Επιπλέον πληροφορίες: Τ.: 694 4303274

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