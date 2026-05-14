Αφιέρωμα στον συνθέτη Χρήστο Νικολόπουλο στο Θέατρο Πέτρας

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας διοργανώνει την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, και ώρα έναρξης 8.30 μ.μ. στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη, μια μεγάλη μουσική εκδήλωση – αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, συνεχίζοντας έναν θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί ως κορυφαία πολιτιστική και παιδαγωγική δράση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Πρόκειται για την 4η κατά σειρά εκδήλωση του θεσμού. Οι προηγούμενες διοργανώσεις ήταν αφιερωμένες στον Μάνο Λοΐζο, τον Μίμη Πλέσσα και, την περσινή χρονιά, στον Σταύρο Κουγιουμτζή, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα τόσο στο κοινό όσο και στην εκπαιδευτική κοινότητα. Φέτος, ο θεσμός κορυφώνεται με αφιέρωμα στον σπουδαίο συνθέτη Χρήστο Νικολόπουλο, έναν δημιουργό που έχει σφραγίσει όσο λίγοι το ελληνικό τραγούδι των τελευταίων δεκαετιών, συνδέοντας το έργο του με τον λαϊκό και τον έντεχνο ήχο και μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της συλλογικής μας μνήμης.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν περίπου 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 76 Δημοτικά Σχολεία της Διεύθυνσης Γ΄ Αθήνας, με τη συνεργασία 43 εκπαιδευτικών Μουσικής, δημιουργώντας μια ενιαία, πολυφωνική σχολική χορωδία πρωτόγνωρης κλίμακας. Η καινοτομία της δράσης έγκειται στη μακρόχρονη και συλλογική προετοιμασία: οι εκπαιδευτικοί Μουσικής συνεργάζονται καθ’ όλη τη σχολική χρονιά, επιμορφώνονται και συνδιαμορφώνουν ενιαίες ενορχηστρώσεις και καλλιτεχνικές επιλογές, τις οποίες μεταφέρουν στη συνέχεια στους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων τους. Οι μαθητές και μαθήτριες συναντιούνται τελικά για πρώτη και μοναδική φορά στη σκηνή, παρουσιάζοντας ένα αποτέλεσμα καλλιτεχνικά άρτιο και παιδαγωγικά οργανωμένο, ως κορύφωση μιας ολόκληρης σχολικής χρονιάς.

Το πρόγραμμα της συναυλίας αποτελεί ένα πανόραμα του έργου του Χρήστου Νικολόπουλου και περιλαμβάνει εμβληματικά τραγούδια από όλο το φάσμα της δημιουργίας του, όπως «Ζήλια μου», «Κάτσε καλά», «Το ποδήλατο», «Ο ωραίος κι η ωραία», «Όλα μου τα καράβια», «Χρόνια χελιδόνια», «Της καληνύχτας τα φιλιά», «Ξημέρωμα (1ης Ιανουαρίου / 2000)», «Το λίγο», «Στων αγγέλων τα μπουζούκια», «Μοιάζουμε», «Καρδιά μου εγώ», «Μαϊστράλια», «Σε χιλιάδες σταθμούς», «Βήμα βήμα», «Με το στόμα γεμάτο φιλιά» και «Υπάρχω». Παράλληλα, παρουσιάζονται τραγούδια με έντονο κοινωνικό και πολιτικό αποτύπωμα, όπως «Μη μιλάς κινδυνεύει η Ελλάς», «Με βάρκα την Ελλάδα» και «Οι κυβερνήσεις πέφτουνε», καθώς και αγαπημένες δημιουργίες όπως «Αγάπησέ με», «Νύχτα στάσου», «Όλου του κόσμου οι Κυριακές», «Αγριολούλουδο», «Νταλίκες», «Έκανες το λάθος», «Διαθήκη» και «Ανατολή στα μάτια σου».

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εθελοντικά οι τραγουδιστές Μανώλης Μητσιάς, Πέγκυ Ζήνα, Μπάμπης Τσέρτος και Γεράσιμος Ανδρεάτος, καθώς και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος, τιμώντας με την παρουσία και τη συμμετοχή του το εκπαιδευτικό αυτό εγχείρημα. Η εκδήλωση αποτελεί καρπό πολύμηνης προετοιμασίας και συνεργασίας, υπό τον συντονισμό του Διευθυντή Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ’ Αθήνας, κ. Ιωάννη Κάππου και της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κυρίας Ελένης Νιάρχου. Σημαντική είναι η συμβολή των εκπαιδευτικών Μουσικής, καθώς και των μουσικών, των ενορχηστρωτών, της ορχήστρας και των τεχνικών, που με επαγγελματισμό και ευαισθησία δίνουν πνοή στο έργο και στη σκηνική παρουσίαση.

Η εκδήλωση στο Θέατρο Πέτρας αποτελεί ένα μεγαλειώδες πολιτιστικό γεγονός και μια γιορτή της δημόσιας εκπαίδευσης και της τέχνης: ένα γεγονός που ενώνει σχολεία, εκπαιδευτικούς, μαθητές-μαθήτριες και κοινό, αναδεικνύοντας τη δύναμη της συνεργασίας και τη διαχρονική αξία του ελληνικού τραγουδιού. Μέσα από τέτοιες δράσεις, το σχολείο ανοίγεται στην κοινωνία και μετατρέπεται σε ζωντανό κύτταρο πολιτισμού, όπου η μουσική δεν διδάσκεται απλώς, αλλά βιώνεται συλλογικά. Η συγκεκριμένη εκδήλωση αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της Μουσικής Εκπαίδευσης στη διαμόρφωση ενεργών, ευαίσθητων και δημιουργικών πολιτών και επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία, η παιδεία και η τέχνη μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά, προσφέροντας ουσιαστικό πολιτιστικό έργο με κοινωνικό αποτύπωμα.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με τη συμβολή της Περιφέρειας Αττικής, του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) και του Δήμου Πετρούπολης, ενώ υλοποιείται σε συνεργασία με τους Δήμους Περιστερίου, Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου, Ιλίου και Αγίων Αναργύρων–Καματερού.

ΕΡΤ – ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 103,7 – ΕΡΤ ΝΕWS RADIO 105,8