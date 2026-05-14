Kάλεσμα Σι Τζινπίνγκ σε Αμερικανούς CEO: «Η πόρτα της Κίνας θα ανοίξει ακόμη περισσότερο»

Μήνυμα προς τις αμερικανικές επιχειρήσεις έστειλε ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, δηλώνοντας στους Αμερικανούς διευθύνοντες συμβούλους που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ στο ταξίδι του στο Πεκίνο ότι η πόρτα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Κίνα θα «ανοίξει ακόμη περισσότερο».

«Ο Σι δήλωσε ότι οι αμερικανικές εταιρείες συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων και του ανοίγματος της Κίνας και ότι και οι δύο πλευρές έχουν ωφεληθεί από αυτό», σύμφωνα με δημοσίευμα του κρατικού πρακτορείου Xinhua.

Σημειώνοντας ότι η Κίνα θα ανοίξει ακόμη περισσότερο τις πόρτες της, ο Σι δήλωσε ότι η Κίνα καλωσορίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες να ενισχύσουν την αμοιβαία επωφελή συνεργασία με την Κίνα και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι αμερικανικές εταιρείες θα έχουν ακόμη ευρύτερες προοπτικές στην Κίνα», σημειώνει το Xinhua.

Ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX, Έλον Μασκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, ήταν μεταξύ των κορυφαίων στελεχών του τεχνολογικού κλάδου που συνόδευσαν τον Τραμπ στην Κίνα. Ο Τραμπ τους παρουσίασε έναν προς έναν στον Σι, σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua.

«Οι Αμερικανοί επιχειρηματίες δήλωσαν ότι αποδίδουν μεγάλη σημασία στην κινεζική αγορά και ελπίζουν να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην Κίνα και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τη χώρα», ανέφερε ακόμη η εφημερίδα.

Ο Λευκός Οίκος, σε ανάρτησή του στο X, φάνηκε να κινείται στο ίδιο κλίμα όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές. «Οι δύο πλευρές συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών, συμπεριλαμβανομένης της διεύρυνσης της πρόσβασης των αμερικανικών επιχειρήσεων στην κινεζική αγορά και της αύξησης των κινεζικών επενδύσεων», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στο X.

The two sides discussed ways to enhance economic cooperation between countries, including expanding market access for American businesses into China and increasing Chinese investment.



Leaders from many of the United States' largest companies joined a portion of the meeting. — The White House (@WhiteHouse) May 14, 2026

«Οι δηλώσεις του Σι αποτελούν μια «ισχυρή έκκληση προς τις διεθνείς εταιρείες να συνεχίσουν να επενδύουν στην Κίνα», δήλωσε στο CNBC ο Τζορτζ Τσεν, εταίρος και συμπρόεδρος του τμήματος ψηφιακών υπηρεσιών της The Asia Group. «Πιστεύω ότι η δήλωση του Σι σχετικά με το άνοιγμα δεν είναι απλώς προπαγάνδα. Η Κίνα πρέπει πράγματι να παραμείνει ελκυστική για τις ξένες επενδύσεις».

Πεδίο ανταγωνισμού η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης

Τόσο η Κίνα όσο και οι ΗΠΑ αναπτύσσουν την τεχνητή νοημοσύνη με ταχύ ρυθμό.

Οι ΗΠΑ έχουν επιδιώξει να αποκόψουν την Κίνα από διάφορες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να προωθήσουν την τεχνητή νοημοσύνη της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των τσιπ της Nvidia. Η Κίνα έχει ενισχύσει την εγχώρια αλυσίδα εφοδιασμού τεχνολογίας, με τοπικές εταιρείες ημιαγωγών να αναλαμβάνουν να καλύψουν το κενό.

Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας, από εταιρείες όπως η Alibaba, έχουν καταφέρει να ανταγωνιστούν ορισμένες από τις τεχνολογίες που έχουν κυκλοφορήσει κορυφαίες εταιρείες των ΗΠΑ.

Αμερικανικό «ναι» στην πώληση τσιπ της Nvidia σε 10 κινεζικές εταιρείες

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον Guardian, οι ΗΠΑ έχουν δώσει το πράσινο φως σε περίπου 10 κινεζικές εταιρείες να αγοράσουν το δεύτερο πιο ισχυρό τσιπ της Nvidia, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για το τέλος της αντιπαράθεσης λόγω του τεχνολογικού ανταγωνισμού.

Η Κίνα κυριαρχεί στην παγκόσμια προσφορά παλαιού τύπου τσιπ, τα οποία χρησιμοποιούνται σε όλα τα είδη συσκευών, από πλυντήρια ρούχων έως smartphones, αυτοκίνητα και ιατρικές συσκευές.

Ωστόσο, υστερεί στον τομέα των προηγμένων τσιπ, όπως αυτά που σχεδιάζει η Nvidia, τα οποία χρησιμοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Νωρίτερα φέτος, τρία άτομα κατηγορήθηκαν στις ΗΠΑ ότι προσπάθησαν να διακινήσουν παράνομα προηγμένη αμερικανική τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα, κάτι που αποτελεί ένδειξη της έντονης ζήτησης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος αρχικά δεν αναμενόταν να συμμετάσχει στο ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, έχει αναπτερώσει τις ελπίδες ότι η συμφωνία στον τομέα της τεχνολογίας μπορεί ακόμη να σωθεί.

