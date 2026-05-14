search
ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 17:18
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.05.2026 16:35

Ένταση ξανά στον Περσικό κόλπο: Οι Ιρανοί κατέλαβαν πλοίο στα ανοιχτά των ΗΑΕ και το οδηγούν προς το Ιράν

14.05.2026 16:35
hormuz tanker

Την κατάληψη πλοίου που ήταν αγκυροβολημένο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από το Ιράν ανακοίνωσαν βρετανικές ναυτιλιακές αρχές

Το πλοίο το οποίο, κατά την ανακοίνωση, κατελήφθη από «μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό». οδηγείται προς ιρανικά χωρικά ύδατα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 38 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Φουτζάιρα, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, οι ινδικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι φορτηγό πλοίο με ινδική σημαία βυθίστηκε στα ανοικτά του Ομάν, μετά από επίθεση που προκάλεσε πυρκαγιά.

Και τα 14 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από την ακτοφυλακή του Ομάν.

Η νέα κατάσχεση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, όπου το ζήτημα του Ιράν κυριάρχησε στις συνομιλίες.

Ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι κινεζικά πλοία άρχισαν να περνούν το Ορμούζ υπό «νέα ιρανικά πρωτόκολλα», μετά από συνεννόηση Πεκίνου – Τεχεράνης.

Παράλληλα, η κατάσχεση συνέπεσε με τη δήλωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι πραγματοποίησε «μυστική» επίσκεψη στα ΗΑΕ κατά τη διάρκεια του πολέμου, κάτι που το Άμπου Ντάμπι διέψευσε κατηγορηματικά.

Ιράν: Νόμιμο δικαίωμα οι κατασχέσεις

Η Τεχεράνη υπερασπίστηκε εκ νέου τις ενέργειές της. Εκπρόσωπος της ιρανικής δικαιοσύνης δήλωσε ότι το Ιράν έχει «νομικό και δικαστικό δικαίωμα» να κατάσχει δεξαμενόπλοια συνδεδεμένα με τις ΗΠΑ, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για «πειρατεία» και παραβίαση διεθνούς δικαίου.

Την περασμένη εβδομάδα, το Ιράν είχε ανακοινώσει την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου Ocean Koi στον Κόλπο του Ομάν, υποστηρίζοντας ότι μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο. Το πλοίο είχε ήδη τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις.

Διαβάστε επίσης:

Πώς θα επηρεάσει ο πόλεμος στο Ιράν τις τιμές των αεροπορικών; Με ανατιμήσεις αλλά και εκπτωτικά πακέτα απαντά η αγορά 

Τραμπ στο Fox News: Ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν – Αμετάβλητη η πολιτική μας για την Ταϊβάν, λέει ο Ρούμπιο

Πέντε σημεία «κλειδιά» και συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ-Σι στο Πεκίνο – Από το Ιράν έως την Ταϊβάν





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Global-Sumud-Flotilla
ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξε πανιά για τη Γάζα ο τρίτος στολίσκος του Global Sumud Flotilla

trump ceos pekino – new
ΚΟΣΜΟΣ

Kάλεσμα Σι Τζινπίνγκ σε Αμερικανούς CEO: «Η πόρτα της Κίνας θα ανοίξει ακόμη περισσότερο»

pappas-ko-1221
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παππάς: Ο Φάμελλος πρέπει τα επόμενα 24ωρα να καλέσει τον Τσίπρα

Xi-Jinping-Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Γεύσεις με άρωμα Ανατολής και αμερικανικές πινελιές – Το μενού στο δείπνο Σι-Τραμπ (Photos)

adonis georgiadis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαρμακερό «καρφί» Άδωνι σε Φάμελλο για Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kalxas0762347
ΚΑΛΧΑΣ

Το κύμα των επιπτώσεων και οι εκλογές, η Παγώνη για το Επικρατείας, κόβεται η Αναστασίου, η κόντρα ΠΑΣΟΚ με δημοσκόπους και η υποψηφιότητα Αργυριάδη  

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

mousse_avocando
CUCINA POVERA

Μους σοκολάτας με αβοκάντο και μέλι

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 17:17
Global-Sumud-Flotilla
ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξε πανιά για τη Γάζα ο τρίτος στολίσκος του Global Sumud Flotilla

trump ceos pekino – new
ΚΟΣΜΟΣ

Kάλεσμα Σι Τζινπίνγκ σε Αμερικανούς CEO: «Η πόρτα της Κίνας θα ανοίξει ακόμη περισσότερο»

pappas-ko-1221
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παππάς: Ο Φάμελλος πρέπει τα επόμενα 24ωρα να καλέσει τον Τσίπρα

1 / 3