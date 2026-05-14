Ένταση ξανά στον Περσικό κόλπο: Οι Ιρανοί κατέλαβαν πλοίο στα ανοιχτά των ΗΑΕ και το οδηγούν προς το Ιράν

Την κατάληψη πλοίου που ήταν αγκυροβολημένο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από το Ιράν ανακοίνωσαν βρετανικές ναυτιλιακές αρχές

Το πλοίο το οποίο, κατά την ανακοίνωση, κατελήφθη από «μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό». οδηγείται προς ιρανικά χωρικά ύδατα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 38 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Φουτζάιρα, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, οι ινδικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι φορτηγό πλοίο με ινδική σημαία βυθίστηκε στα ανοικτά του Ομάν, μετά από επίθεση που προκάλεσε πυρκαγιά.

Και τα 14 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από την ακτοφυλακή του Ομάν.

Η νέα κατάσχεση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, όπου το ζήτημα του Ιράν κυριάρχησε στις συνομιλίες.

Ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι κινεζικά πλοία άρχισαν να περνούν το Ορμούζ υπό «νέα ιρανικά πρωτόκολλα», μετά από συνεννόηση Πεκίνου – Τεχεράνης.

Παράλληλα, η κατάσχεση συνέπεσε με τη δήλωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι πραγματοποίησε «μυστική» επίσκεψη στα ΗΑΕ κατά τη διάρκεια του πολέμου, κάτι που το Άμπου Ντάμπι διέψευσε κατηγορηματικά.

Ιράν: Νόμιμο δικαίωμα οι κατασχέσεις

Η Τεχεράνη υπερασπίστηκε εκ νέου τις ενέργειές της. Εκπρόσωπος της ιρανικής δικαιοσύνης δήλωσε ότι το Ιράν έχει «νομικό και δικαστικό δικαίωμα» να κατάσχει δεξαμενόπλοια συνδεδεμένα με τις ΗΠΑ, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για «πειρατεία» και παραβίαση διεθνούς δικαίου.

Την περασμένη εβδομάδα, το Ιράν είχε ανακοινώσει την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου Ocean Koi στον Κόλπο του Ομάν, υποστηρίζοντας ότι μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο. Το πλοίο είχε ήδη τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις.

