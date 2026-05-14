Παππάς: Ο Φάμελλος πρέπει τα επόμενα 24ωρα να καλέσει τον Τσίπρα

Εντείνονται οι δονήσεις στο χώρο της κεντροαριστεράς όσο πλησιάζει η μέρα της παρουσίασης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Ο άλλοτε στενός συνεργάτης του και εν ενεργεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς κάλεσε τον Σωκράτη Φάμελλο να επικοινωνήσει άμεσα με τον Αλέξη Τσίπρα. «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφισμένη στρατηγική για ευρεία συνεργασία που απευθύνεται και στον Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει ο Σωκράτης Φάμελλος τις επόμενες ώρες, τα επόμενα 24ωρα να επικοινωνήσει μαζί του, στη βάση των αποφάσεων του κόμματος. Εδώ δεν πρόκειται για μία προσωπική σχέση ή σε μία βόλτα που θα καταλήξουν δύο φίλοι να πάνε. ‘Έχει και ο ένας και ο άλλος μια θεσμική ευθύνη», είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο OPEN.

O Nίκος Παππάς διευκρίνισε ότι η απεύθυνση στον Τσίπρα εντάσσεται στην στρατιγή συνεργασιών που έχει ήδη ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. «Να γίνει ένα στρογγυλό τραπέζι που να είναι και ο Φάμελλος, ο Τσίπρας, η Κατσέλη, ο Κοτζιάς, ο Κόκκαλης και συζητηθούν όλα αυτά», ανέφερε.

Σε άλλο σημείο, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε «λάθος» την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή και παραδέχθηκε ότι δεν έχουν μιλήσει από τότε. Ερωτηθείς αν ο Αλέξης Τσίπρας επιθυμεί τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ και με συγκεκριμένα πρόσωπα του χώρου, είπε, «Θα εκπλαγώ αν ο Αλέξης Τσίπρας αποστεί από μία πολιτική που την εφαρμόσαμε στις αρχές της περασμένης δεκαετίας και έκανε ένα μικρό κόμμα της αριστεράς κυριάρχη δύναμη».

Παράλληλα, εξαπέλυσε τα βέλη του κατά του Γιώργου Βασιλειάδη και του Κώστα Ζαχαριάδη, που πρόκριναν με διαφορετικούς τρόπους τη διάλυση ή παύση του ΣΥΡΙΖΑ. «Άκουσα τον Βασιλειάδη να λέει ότι πρέπει να αυτοδιαλυθούν τα συγκροτημένα κόμματα. Ευτυχώς, βγήκε ο Αλέξης και είπε ότι είναι κάτι τέτοιο η στρατηγική του».

Για τον Κώστα Ζαχαριάδη είπε«Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο εκπρόσωπος Τύπου εισηγείται αναστολής του κόμματος».

