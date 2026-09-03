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03.09.2026 13:32

Θεσσαλονίκη: Έστησε καντίνα σε περιοχή… Natura – Χειροπέδες σε 42χρονη στην Επανομή

03.09.2026 13:32
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Καντίνα σε παραθαλάσσια προστατευόμενη περιοχή της Επανομής Θεσσαλονίκης, χωρίς την απαιτούμενη έγκριση εγκατάστασης και ειδική αδειοδότηση, κατηγορείται ότι λειτουργούσε 42χρονη, η οποία συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς.

Η γυναίκα, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε αναπτύξει στον χώρο κιόσκια με δίχτυα για ηλιοπροστασία, τραπέζια και καρέκλες, καταψύκτες και ψησταριές, ενώ είχε τοποθετήσει και τροχόσπιτο, το οποίο χρησιμοποιούσε ως αποθηκευτικό χώρο, καταλαμβάνοντας αυθαίρετα τμήμα της παραλίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η περιοχή είναι προστατευόμενη και ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2020.

Από την αυθαίρετη δραστηριότητα προκλήθηκαν φθορές στην αυτοφυή βλάστηση των αμμοθινών, με αποτέλεσμα την περιβαλλοντική και αισθητική υποβάθμιση της περιοχής και τη διατάραξη της οικοσυστημικής της ισορροπίας, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ελέγχων και διερεύνησης καταγγελιών για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

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