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03.09.2026 12:34

Χανιά: Αγριογούρουνα έκαναν βόλτα μπροστά σε μαγαζιά στον Βάμο Αποκορώνου (video)

03.09.2026 12:34
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Μία ασυνήθιστη παρέα είχαν οι εργαζόμενοι και οι πελάτες των καφενείων και των ταβερνών στον Βάμο Αποκορώνου στα Χανιά, χθες το βράδυ, αφού ολοκληρη οικογένεια αγριογούρουνων κατέβηκαν αμέριμνα τον δρόμο και έκαναν βόλτα στην πλατεία του χωριού.

Η «παρέλαση» των αγριογούρουνων κατεγράφη σε βίντεο από τους παρευρισκόμενους και έκανε τον γύρο των social media, αποσπώντας πολλά σοκαρισμένα και χιουμοριστικά σχόλια.

Η εμφάνιση ζώων σε κεντρικά σημεία χωριών ή πόλεων έχει γίνει πλέον ένα συχνό φαινόμενο, αφού κατεβαίνουν αναζητώντας τροφή

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