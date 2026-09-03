Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το μουσικό διήμερο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στα Κτήρια Καπνού Ελασσόνας με τον Πάνο Βλάχο και τέσσερα τοπικά συγκροτήματα

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Με αθρόα προσέλευση κόσμου και ιδιαίτερο ενθουσιασμό ολοκληρώθηκε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού, 29 και 30 Αυγούστου 2026, το μουσικό διήμερο που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Δήμο Ελασσόνας στα ιστορικά Κτήρια Καπνού στην Ελασσόνα.

Οι δωρεάν συναυλίες πρόσφεραν στο κοινό μοναδικές στιγμές, συνδέοντας την πολιτιστική κληρονομιά του χώρου με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ανέβηκε στη σκηνή χαρίζοντας στο κοινό μια ζωντανή παράσταση γεμάτη ενέργεια, ρυθμό, σάτιρα και κοινωνική παρατήρηση. Με την αμεσότητα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που τον διακρίνει, παρέσυρε τους παρευρισκόμενους σε έναν πολυποίκιλο μουσικό κόσμο. Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Βας. Σίμος και ο Δήμαρχος Ελασσόνας Νίκος Γάτσας.

Η Κυριακή 30 Αυγούστου ήταν αφιερωμένη στη σύγχρονη θεσσαλική μουσική σκηνή. Τέσσερα τοπικά συγκροτήματα παρουσίασαν τη δουλειά τους, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα του blues, rock, metal και progressive ήχου:

Οι Blues Trackers από τη Λάρισα ταξίδεψαν το κοινό με κλασικές blues μελωδίες.

Οι Leatherhead ξεσήκωσαν τους λάτρεις του thrash και US power metal με την ιδιαίτερη horror θεματολογία τους.

Οι Magic Bus πρόσφεραν ένα δυνατό tribute στο θρυλικό συγκρότημα «Τρύπες».

Οι Sunburst έκλεισαν τη βραδιά εντυπωσιάζοντας με τον δυναμικό, progressive metal ήχο τους.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τη δέσμευσή της για την ενίσχυση του τοπικού πολιτισμού, τη στήριξη των εγχώριων καλλιτεχνών και την αξιοποίηση ιστορικών χώρων της περιοχής, προσφέροντας στους πολίτες ποιοτικές πολιτιστικές εμπειρίες.