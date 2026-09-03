search
ΠΕΜΠΤΗ 03.09.2026 13:52
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.09.2026 13:21

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το μουσικό διήμερο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στα Κτήρια Καπνού Ελασσόνας με τον Πάνο Βλάχο και τέσσερα τοπικά συγκροτήματα

03.09.2026 13:21
panos_vlaxos_advertorial_elassona

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με αθρόα προσέλευση κόσμου και ιδιαίτερο ενθουσιασμό ολοκληρώθηκε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού, 29 και 30 Αυγούστου 2026, το μουσικό διήμερο που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Δήμο Ελασσόνας στα ιστορικά Κτήρια Καπνού στην Ελασσόνα.

Οι δωρεάν συναυλίες πρόσφεραν στο κοινό μοναδικές στιγμές, συνδέοντας την πολιτιστική κληρονομιά του χώρου με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ανέβηκε στη σκηνή χαρίζοντας στο κοινό μια ζωντανή παράσταση γεμάτη ενέργεια, ρυθμό, σάτιρα και κοινωνική παρατήρηση. Με την αμεσότητα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που τον διακρίνει, παρέσυρε τους παρευρισκόμενους σε έναν πολυποίκιλο μουσικό κόσμο. Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Βας. Σίμος και ο Δήμαρχος Ελασσόνας Νίκος Γάτσας. 

Η Κυριακή 30 Αυγούστου ήταν αφιερωμένη στη σύγχρονη θεσσαλική μουσική σκηνή. Τέσσερα τοπικά συγκροτήματα παρουσίασαν τη δουλειά τους, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα του blues, rock, metal και progressive ήχου:

Οι Blues Trackers από τη Λάρισα ταξίδεψαν το κοινό με κλασικές blues μελωδίες.

Οι Leatherhead ξεσήκωσαν τους λάτρεις του thrash και US power metal με την ιδιαίτερη horror θεματολογία τους.

Οι Magic Bus πρόσφεραν ένα δυνατό tribute στο θρυλικό συγκρότημα «Τρύπες».

Οι Sunburst έκλεισαν τη βραδιά εντυπωσιάζοντας με τον δυναμικό, progressive metal ήχο τους.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τη δέσμευσή της για την ενίσχυση του τοπικού πολιτισμού, τη στήριξη των εγχώριων καλλιτεχνών και την αξιοποίηση ιστορικών χώρων της περιοχής, προσφέροντας στους πολίτες ποιοτικές πολιτιστικές εμπειρίες.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump_documentary_netflix_0309_1920-1080_new
MEDIA

«Instadocs: The Decoy Plane»: Αύριο κυκλοφορεί το ντοκιμαντέρ του Netflix για τη μυστηριώδη αναχώρηση του Τραμπ από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ (photos/video)

kayia-new
LIFESTYLE

Βίκυ Καγιά: Μαγνήτισε τα βλέμματα στο Φεστιβάλ Βενετίας – Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί (Videos/Photos)

livani ktirio
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όταν το «αποκλειστικό»… σκά(ε)ι… ενάμιση μήνα μετά – Ο Σαμαράς και το κτήριο Λιβάνη

SAXONY_AFD
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Κι αν συμβεί το αδιανόητο; – Τι σημαίνει για τον Μερτς νίκη του AfD στη Σαξονία – Άνχαλτ

foodtruck
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έστησε καντίνα σε περιοχή… Natura – Χειροπέδες σε 42χρονη στην Επανομή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Alexis-Tsipras (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταχειροκροτήθηκε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, η αιχμή για την κυβέρνηση και οι παρουσίες (Video)

ekloges-kalpi-1-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Απώλειες για ΝΔ, ΕΛΑΣ και Καρυστιανού, κέρδη για ΠΑΣΟΚ - Στο 12% οι θετικές γνώμες για Σαμαρά

nikos-stravelakis
MEDIA

OPEN: Ο Στραβελάκης επιστρέφει την Παρασκευή στο «10 παντού»- Πόσο θα παραμείνει η Παπακωστοπούλου

7072960
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Αγγελούδης, ο Δούκας και οι… σκιές των Πραιτωριανών της Χαριλάου

tsipas elas thessaloniki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Οι 20 βασικές εξαγγελίες του οικονομικού προγράμματος και οι 2 βασικές δεσμεύσεις για την Ελλάδα του 2030

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 03.09.2026 13:50
trump_documentary_netflix_0309_1920-1080_new
MEDIA

«Instadocs: The Decoy Plane»: Αύριο κυκλοφορεί το ντοκιμαντέρ του Netflix για τη μυστηριώδη αναχώρηση του Τραμπ από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ (photos/video)

kayia-new
LIFESTYLE

Βίκυ Καγιά: Μαγνήτισε τα βλέμματα στο Φεστιβάλ Βενετίας – Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί (Videos/Photos)

livani ktirio
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όταν το «αποκλειστικό»… σκά(ε)ι… ενάμιση μήνα μετά – Ο Σαμαράς και το κτήριο Λιβάνη

1 / 3