Η Zeekr κατέλαβε την τρίτη θέση μεταξύ των premium BEV μαρκών στην Ελλάδα (photos)

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Η Zeekr κατέλαβε την 3η θέση μεταξύ των premium BEV μαρκών στην Ελλάδα, καταγράφοντας μερίδιο που ξεπέρασε το 11% στην συγκεκριμένη κατηγορία. Παράλληλα, για το διάστημα Ιανουάριος – Ιούλιος, η εταιρεία βρίσκεται στην 4η θέση μεταξύ των premium BEV μαρκών, ενώ έχει ήδη ξεπεράσει τις 100 ταξινομήσεις μέσα στο 2026.

Η εμπορική πορεία της Zeekr στην Ελλάδα βασίζεται σε μια γκάμα που καλύπτει διαφορετικές ανάγκες και προφίλ οδηγών. Τα Zeekr X, 001 και 7X εκφράζουν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις στην premium ηλεκτροκίνηση, διατηρώντας κοινά χαρακτηριστικά την τεχνολογία, την ποιότητα και τον σύγχρονο σχεδιασμό. Το Zeekr X αποτελεί την compact πρόταση της μάρκας, με έμφαση στην ευελιξία και τον premium χαρακτήρα, ενώ το Zeekr 001 συνδυάζει την πρακτικότητα ενός shooting brake με υψηλές επιδόσεις και εντυπωσιακή αυτονομία. Στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών SUV, το Zeekr 7X ξεχωρίζει με την προηγμένη αρχιτεκτονική 800V και την γρήγορη φόρτιση, την υψηλή τεχνολογία και τους άνετους χώρους του.

Η γκάμα της Zeekr στην Ελλάδα ενισχύθηκε πρόσφατα με την άφιξη του νέου Zeekr 7GT, ενός μοντέλου που μεταφέρει τη φιλοσοφία Gran Turismo στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Με αρχιτεκτονική 800V, δυνατότητα φόρτισης 10-80% σε μόλις 13 λεπτά, επιτάχυνση 0-100 km/h σε 3,3 δευτερόλεπτα, το 7GT συνδυάζει δυναμικές επιδόσεις με πραγματική καθημερινή χρηστικότητα. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η κορυφαία αξιολόγηση 5 αστέρων του Zeekr 7GT από το Euro NCAP, σύμφωνα με τα νέα, αυστηρότερα πρωτόκολλα αξιολόγησης του οργανισμού για το 2026. Μια διάκριση που ενισχύει ακόμη περισσότερο το τεχνολογικό και ποιοτικό προφίλ του νέου μοντέλου.

Ωστόσο σε λίγους μήνες, η γκάμα της μάρκας στην Ελλάδα αναμένεται να εμπλουτιστεί με το Zeekr 9X, σηματοδοτώντας την είσοδό της στην κατηγορία των luxury SUV. Συνδυάζει Super Hybrid τεχνολογία, υψηλές επιδόσεις και ένα ιδιαίτερα εκλεπτυσμένο περιβάλλον για τους επιβάτες. Με ισχύ έως 897 ίππους, επιτάχυνση 0-100 km/h σε 4,1 δευτερόλεπτα και έμφαση στην first-class άνεση και στο high-tech προφίλ, το νέο μοντέλο διευρύνει σημαντικά το πεδίο δράσης της Zeekr στην πολυτελή κατηγορία.

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