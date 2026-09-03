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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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03.09.2026 10:54

Αγορά αυτοκινήτου με μετρητά, δάνειο ή leasing: Τα υπέρ και τα κατά της κάθε επιλογής

03.09.2026 10:54
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credit: pixabay

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Μετρητά, χρηματοδότηση ή leasing; Συγκρίνουμε το πραγματικό κόστος κάθε επιλογής και εξηγούμε τι συμφέρει ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Η επιλογή του αυτοκινήτου είναι μόνο η μισή απόφαση. Η άλλη μισή είναι ο τρόπος απόκτησής του. Η αγορά με μετρητά έχει συνήθως το χαμηλότερο συνολικό κόστος, το δάνειο προστατεύει τη ρευστότητα, ενώ το leasing προσφέρει προβλέψιμες δαπάνες και λιγότερες ευθύνες. Καμία λύση, όμως, δεν είναι η καλύτερη για όλους. Για να γίνει σωστή σύγκριση, δεν αρκεί να κοιτάξουμε την προκαταβολή ή τη μηνιαία δόση. Πρέπει να συνυπολογίσουμε τους τόκους, τις προμήθειες, την ασφάλιση, τη συντήρηση, τα ελαστικά, τα τέλη, την πιθανή εξαγορά και κυρίως την αξία που θα έχει το αυτοκίνητο στο τέλος. Για μια επιχείρηση μπαίνουν στην εξίσωση και η φορολογική μεταχείριση, οι αποσβέσεις, η ρευστότητα και η πιθανή παροχή σε είδος.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

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ΠΕΜΠΤΗ 03.09.2026 11:41
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