Αγορά αυτοκινήτου με μετρητά, δάνειο ή leasing: Τα υπέρ και τα κατά της κάθε επιλογής

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μετρητά, χρηματοδότηση ή leasing; Συγκρίνουμε το πραγματικό κόστος κάθε επιλογής και εξηγούμε τι συμφέρει ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Η επιλογή του αυτοκινήτου είναι μόνο η μισή απόφαση. Η άλλη μισή είναι ο τρόπος απόκτησής του. Η αγορά με μετρητά έχει συνήθως το χαμηλότερο συνολικό κόστος, το δάνειο προστατεύει τη ρευστότητα, ενώ το leasing προσφέρει προβλέψιμες δαπάνες και λιγότερες ευθύνες. Καμία λύση, όμως, δεν είναι η καλύτερη για όλους. Για να γίνει σωστή σύγκριση, δεν αρκεί να κοιτάξουμε την προκαταβολή ή τη μηνιαία δόση. Πρέπει να συνυπολογίσουμε τους τόκους, τις προμήθειες, την ασφάλιση, τη συντήρηση, τα ελαστικά, τα τέλη, την πιθανή εξαγορά και κυρίως την αξία που θα έχει το αυτοκίνητο στο τέλος. Για μια επιχείρηση μπαίνουν στην εξίσωση και η φορολογική μεταχείριση, οι αποσβέσεις, η ρευστότητα και η πιθανή παροχή σε είδος.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Σε πόση απόσταση τοποθετείται το προειδοποιητικό τρίγωνο

Τα πέντε φθηνότερα καινούργια αυτοκίνητα με τουλάχιστον 100 ίππους – Τιμές από 15.950 ευρώ

Επιτρέπεται να πατάς γκάζι όταν σε προσπερνούν; – Τι λέει ο ΚΟΚ