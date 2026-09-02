Επιτρέπεται να πατάς γκάζι όταν σε προσπερνούν; – Τι λέει ο ΚΟΚ

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Το να επιταχύνεις όταν κάποιος επιχειρεί να σε προσπεράσει μπορεί να μετατρέψει έναν απλό ελιγμό σε παγίδα. Ο ΚΟΚ προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις και κυρώσεις.
Ένα αυτοκίνητο πλησιάζει από πίσω, ανάβει φλας και ξεκινά να προσπερνά. Τότε ο οδηγός του προπορευόμενου οχήματος αποφασίζει να πατήσει περισσότερο το γκάζι. Ίσως επειδή θυμήθηκε ότι μπορεί να κινηθεί γρηγορότερα, ίσως επειδή ενοχλήθηκε που κάποιος θέλει να τον περάσει.
Όποια κι αν είναι η αιτία, η επιτάχυνση αλλάζει τις συνθήκες του ελιγμού τη χειρότερη στιγμή. Το όχημα που προσπερνά χρειάζεται πλέον περισσότερο χρόνο για να βρεθεί μπροστά. Σε έναν δρόμο διπλής κατεύθυνσης, αυτό μπορεί να σημαίνει παρατεταμένη παραμονή στο αντίθετο ρεύμα. Γι’ αυτό, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας θέτει σαφή όρια στη συμπεριφορά και του οδηγού που προσπερνιέται.
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