Μητσοτάκης από τις υπογραφές για το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον»: Η επόμενη 4ετία θα είναι άλμα ανάπτυξης

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Ομιλία στο πλαίσιο της εκδήλωσης της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το μήνυμα ότι «τα έργα δεν σταματούν αλλά θα συνεχιστούν και την επόμενη 4ετία» έστειλε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα τόνισε ότι «η επόμενη 4ετια πρέπει να συνδυαστεί με άλμα ανάπτυξης που θα στηρίζεται στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές» ενώ με αφορμή την έναρξη υλοποίησης του έργου επανέλαβε ότι «δεν χάσαμε ένα ευρώ από τα 36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης και το ίδιο θα κάνουμε και με τους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους».

«Βάζουμε τέλος σε μια εκκρεμότητα πολλών δεκαετιών προς τους κατοίκους του λεκανοπεδίου συνολικά που έβλεπαν μια από τις πιο όμορφες περιοχές να παραμένει παγιδευμένη στην αδράνεια.

Το πάρκο θα γίνει καταλύτης διαρκούς ανάπτυξης για την Αττική. Είναι ένα έργο που στο παρελθόν του κρύβει τη δική του ιστορία γραφειοκρατικής τρέλας και αδιαφορίας με ημιτελείς σχεδιασμούς, καθυστερήσεις και αγκυλώσεις.

Στο τέλος κάνοντας όμως όλοι υπερβάσεις φτάσαμε στο σημερινό ευχάριστο γεγονός της υπογραφής της σύμβασης. Χάρη στη συντονισμένη προσπάθεια ξεπεράστηκαν τα προβλήματα και θα έχουμε ένα από τα πιο βιώσιμα πάρκα της Μεσογείου, ένα μοναδικό χώρο πρασίνου» είπε ο πρωθυπουργός ξεκινώντας την ομιλία του.

Όπως σημείωσε «είναι ένα έργο που αφορά τους κατοίκους όλου του λεκανοπεδίου που συνιστά το πιο καθοριστικό βήμα αποκατάστασης της ταλαιπωρημένης σχέσης της πρωτεύουσας με τη θάλασσα. Για πολλές 10ετίες η Αθήνα είχε γυρίσει την πλάτη στο συγκριτικό πλεονέκτημα της θάλασσας».

«Όλα αυτά είναι πρωτοβουλίες που τονώνουν την ανάπτυξη, αποτελούν, όμως, και βαθιά κοινωνικές επιλογές. Στόχος πίσω από κάθε τέτοιο έργο δεν μπορεί να είναι άλλος από την καλύτερη καθημερινότητα για κάθε πολίτη σε ένα περιβάλλον που θα γίνεται πιο φιλόξενο.

Αυτό εννοούμε για μια πολιτική για τους πολλούς. Στη σημερινή εξέλιξη καθρεπτίζεται η απόφασή μας να ξεπερνάμε τα εμπόδια και τις δυσκολίες» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό τόνισε, μάλιστα, ότι «τα έργα υποδομής δεν σταματούν ούτε θα υπάρξει επενδυτικό κενό επειδή τελείωσαν οι πόροι του Ταμείου Ανάπτυξης.

Η επόμενη 4ετια πρέπει να συνδυαστεί με άλμα ανάπτυξης που θα στηρίζεται στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές.

Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας είναι τα έργα που ήδη παραδίδουμε.

Παραδώσαμε τον Ε65, ένα έργο που ήταν κολλημένο και ξεμπλόκαρε και με δική μου κατάθεση πολιτικού κεφαλαίου. Τα έργα δεν σταματούν και θα συνεχιστούν πιο έντονα την επόμενη 4ετια».

Καταλήγοντας, δε, υπογράμμισε ότι «δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης και το ίδιο θα κάνουμε και με τους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους».

Το πάρκο

Σχεδιασμένο με όρους βιωσιμότητας, υψηλής αισθητικής και συμπερίληψης, το Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ» αναμένεται να αναβαθμίσει πλήρως το παραλιακό μέτωπο της Αθηναϊκής Ριβιέρας

Πρόκειται για μια έκταση 741 στρεμμάτων, το μεγαλύτερο ενιαίο μέτωπο πρασίνου και δημόσιου χώρου στην Αττική, το οποίο θα είχε ανοικτό και προσβάσιμο σε όλους, χωρίς λογικές αποκλεισμού.

Το 75% της έκτασης θα καλυφθεί με περισσότερα από 4.000 δένδρα και πάνω από 210.000 φυτά, ενώ θα υπάρχουν «πράσινες διαδρομές και ζώνες αναψυχής για περιπάτους, ποδηλασία και άθληση, χώροι για ήπιες πολιτιστικές δραστηριότητες και χώροι για περιβαλλοντικές δράσεις και συμμετοχική δημιουργία.

Το υπόλοιπο 25% του πάρκου θα διατεθεί για ήπιες πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, κοινωνικές εκδηλώσεις, ποδηλατόδρομους, πολυχώρους άθλησης και εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, ενώ προβλέπεται και η ανάπτυξη περιορισμένων ήπιων εμπορικών χρήσεων.

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