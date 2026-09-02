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02.09.2026 11:38

Βιολάντα: Έφεση κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη θα ασκήσουν οι συγγενείς των θυμάτων – Τα κρίσιμα ερωτήματα για την απόφαση

02.09.2026 11:38
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Στην αντεπίθεση περνούν οι οικογένειες των θυμάτων από την πολύνεκρη τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα, καθώς μετά την είδηση ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, αποφυλακίζεται. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά θα καταθέσουν έφεση κατά της απόφασης.

Οι συγγενείς των θυμάτων θα καταθέσουν σήμερα κιόλας στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας έφεση κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων για την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη.

H απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων, που ελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και οι συγγενείς των θυμάτων δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη δικαστική τους προσπάθεια, ζητώντας να επανεξεταστεί η απόφαση και να παραμείνει σε ισχύ η προσωρινή κράτηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Η σημερινή προσφυγή στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας αποτελεί, όπως επισημαίνουν, το επόμενο σημαντικό βήμα στη δικαστική διαδικασία.Για τις οικογένειες των θυμάτων, η απόφαση για την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη δεν αποτελεί το τέλος της προσπάθειάς τους.

‘Εντονες αντιδράσεις

Υπενθυμίζεται ότι έντονες αντιδράσεις και πολλά επικριτικά σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα προκάλεσε η αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, μόλις έξι μήνες μετά την προφυλάκισή του για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων. Η εικόνα ενός κατηγορουμένου για μια τραγωδία με πέντε νεκρές εργαζόμενες να επιστρέφει στο σπίτι του πριν ακόμη αρχίσει η δίκη δημιουργεί αναπόφευκτα ένα ισχυρό αίσθημα πρόκλησης. Η απόφαση, ωστόσο, έχει συγκεκριμένη νομική βάση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αφήνει πίσω της σοβαρά και μέχρι στιγμής αναπάντητα ερωτήματα.

Το πρώτο που πρέπει να διευκρινιστεί είναι ότι ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης δεν είχε καταδικαστεί και, επομένως, δεν αποφυλακίστηκε έχοντας εκτίσει μέρος κάποιας ποινής. Βρισκόταν σε προσωρινή κράτηση από τις 18 Φεβρουαρίου, αναμένοντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την παραπομπή της υπόθεσης σε δίκη. Η προσωρινή κράτηση δεν αποτελεί προκαταβολική τιμωρία. Σκοπός της είναι να διασφαλίσει ότι ο κατηγορούμενος δεν θα διαφύγει και δεν θα διαπράξει νέα εγκλήματα μέχρι να δικαστεί.

Με τη συμπλήρωση έξι μηνών, το άρθρο 292 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προβλέπει ότι το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο πρέπει να επανεξετάσει αν η κράτηση θα συνεχιστεί. Ο νόμος, πάντως, δεν επιβάλλει την αποφυλάκιση στο εξάμηνο. Δίνει στο Συμβούλιο τη δυνατότητα είτε να παρατείνει την προσωρινή κράτηση είτε να την αντικαταστήσει με περιοριστικούς όρους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Τρικάλων αποφάσισε να αφήσει ελεύθερο τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», επιβάλλοντάς του απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

«Σοβαρές ενδείξεις ενοχής», αλλά όχι κίνδυνος φυγής

Το πλέον αξιοσημείωτο στοιχείο βρίσκεται στο ίδιο το σκεπτικό της απόφασης. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το Δικαστικό Συμβούλιο δέχεται ότι στο πρόσωπο του κατηγορουμένου εξακολουθούν να συντρέχουν «σοβαρές ενδείξεις ενοχής» για την κακουργηματική πράξη της έκρηξης. Παράλληλα, όμως, εκτιμά ότι δεν είναι πλέον αναγκαία η συνέχιση της προσωρινής κράτησης, επειδή ο Τζιωρτζιώτης διαθέτει γνωστή και σταθερή διαμονή, ισχυρούς οικογενειακούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς δεσμούς με τα Τρίκαλα και δεν θεωρείται ύποπτος φυγής.

Το Συμβούλιο έκρινε επίσης ότι δεν προκύπτει κίνδυνος να διαπράξει στο μέλλον άλλα παρόμοια εγκλήματα. Αυτό εξηγεί νομικά την απόφαση. Δεν εξηγεί, όμως, τη χρονική μεταστροφή της δικαστικής κρίσης. Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Απριλίου είχε απορριφθεί αίτημα αποφυλάκισης από ανακριτή και εισαγγελέα. Ακολούθησε προσφυγή της υπεράσπισης, η οποία απορρίφθηκε στις 12 Ιουνίου από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Τρικάλων. Στις 26 Αυγούστου η υπόθεση επανεξετάστηκε λόγω της συμπλήρωσης του εξαμήνου. Αυτή τη φορά το Συμβούλιο αποφάσισε την αποφυλάκιση, παρά το γεγονός ότι η εισαγγελέας Τρικάλων είχε εισηγηθεί να παραμείνει προσωρινά κρατούμενος.

Το κρίσιμο ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο γιατί ο νόμος επιτρέπει την αποφυλάκιση. Είναι ποια νέα δεδομένα μεσολάβησαν από τις 12 Ιουνίου έως τις 26 Αυγούστου και οδήγησαν σε διαφορετική εκτίμηση για τον κίνδυνο φυγής ή τέλεσης άλλων αδικημάτων. Ήταν πράγματι υπαρκτοί αυτοί οι κίνδυνοι τον Ιούνιο και εξέλιπαν δύο μήνες αργότερα; Προστέθηκαν νέα στοιχεία στη δικογραφία; Και γιατί κρίθηκαν επαρκείς δύο σχετικά ήπιοι περιοριστικοί όροι, όταν το ίδιο το βούλευμα εξακολουθεί να αναγνωρίζει σοβαρές ενδείξεις ενοχής;

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ΤΕΤΑΡΤΗ 02.09.2026 12:10
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