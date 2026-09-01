«Βιολάντα»: Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης, Κώστας Τζιωρτζιώτης

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Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (1/9) ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», Κώστας Τζιωρτζιώτης, ενόψει της δίκης για την έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Κατά την αποφυλάκισή του ισχύουν οι περιοριστικοί όροι απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εμφάνισης στο πλησιέστερο ΑΤ μια φορά τον μήνα μέχρι την τακτική δικάσιμο για την τραγωδία στο κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής, τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» κατηγορείται για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

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