Υπό έλεγχο η φωτιά στον Μαζουρά Χανίων

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς, στα Χανιά, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα που κατάφεραν μέσα σε μία ώρα να τη θέσουν υπό έλεγχο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς Χανίων. Επιχειρούν 24 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 1, 2026

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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