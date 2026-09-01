Υπό έλεγχο η φωτιά στον Μαζουρά Χανίων

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς, στα Χανιά, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα που κατάφεραν μέσα σε μία ώρα να τη θέσουν υπό έλεγχο.
Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
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