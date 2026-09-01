Φρίκη στην Κυψέλη: Το DNA, τα κινητά και οι μαρτυρίες των παιδιών θα «φωτίσουν» την υπόθεση με το κατακρεουργημένο βρέφος – Τι υποστηρίζει η 38χρονη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέα, ανατριχιαστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα σε δοχείο, σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, το βρέφος εκτιμάται ότι ήταν ηλικίας 8 έως 9 μηνών όταν έχασε τη ζωή του, ενώ φέρει περισσότερα από δέκα τραύματα στην πλάτη.

«Έχει πει η ίδια κάποια πράγματα. Έχω την εντολή να μην πούμε τίποτα παραπάνω μέχρι να πάρουμε τη δικογραφία. Είναι ένα τραγικό περιστατικό και θα πρέπει να το σεβαστούμε. Η ίδια δηλώνει πως το μωρό ήταν δικό της. Είναι έγκυος, πρέπει να σεβαστούμε και αυτή την κατάσταση. Είναι 38 ετών, είναι από τη Γερμανία», δήλωσε ο Χρήστος Ψαράς, συνήγορος της 38χρονης Γερμανίδας που κατηγορείται για την υπόθεση της Κυψέλης.

Σε ερώτηση αν είναι δικά της τα άλλα παιδιά απάντησε: «Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω γιατί δεν το έχει δηλώσει η ίδια». Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να δήλωσε ότι έβαλαν το νεκρό μωρό στην κατάψυξη γιατί δεν ήθελε να το… αποχωριστεί.

Πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του μωρού

Η εικόνα που έχει σχηματίσει ο ιατροδικαστής είναι ιδιαίτερα σοκαριστική. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παιδί έφερε περισσότερα από δέκα χτυπήματα με μαχαίρι στην πλάτη, τα οποία αποδίδονται στο ίδιο άτομο και στο ίδιο μαχαίρι.

Ο ακριβής χρόνος θανάτου, ωστόσο, δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ασφάλεια, καθώς το σώμα του βρέφους βρισκόταν σε κατάσταση κατάψυξης. Η παραμονή του σε ψυκτικό περιβάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα ουσιαστικά δυσχεραίνει την αξιοποίηση των ιατροδικαστικών ευρημάτων για τον προσδιορισμό του χρόνου θανάτου. Παρόλα αυτά ο 43χρονος υποστηρίζει ότι το μωρό πέθανε πριν από δύο χρόνια.

Το νέο στοιχείο που υπάρχει αφορά την ηλικία του παιδιού, η οποία υπολογίζεται στους 8 με 9 μήνες.

Κρίσιμο ζητούμενο πλέον είναι να διαπιστωθεί πότε ακριβώς και πού δολοφονήθηκε το βρέφος, αλλά και ποιος ήταν ο δράστης.

Η προκλητική και ασυνάρτητη κατάθεση του 43χρονου

Χθες κατέθεσε στις Αρχές ο 43χρονος άνδρας, ο οποίος εμφανίζεται ως πατέρας του παιδιού. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εξετάσεις DNA, ωστόσο, οι Αρχές διατηρούν επιφυλάξεις.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στην κατάθεσή του, το παιδί είχε γεννηθεί κανονικά σε μαιευτήριο της Αθήνας. Ο ίδιος, ωστόσο, ισχυρίζεται ότι όταν πήγε να παραλάβει το παιδί, του δόθηκε άλλο βρέφος από τους… Illuminati.

Όπως φέρεται να υποστήριξε, το παιδί που βρισκόταν μαζί του πέθανε από παθολογικά αίτια και εκείνος, φοβούμενος τις συνέπειες και κυρίως το ενδεχόμενο να απομακρυνθούν από τις Αρχές τα υπόλοιπα ανήλικα παιδιά του, απέκρυψε τον θάνατο.

Σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, τοποθέτησε το νεκρό βρέφος σε κατάψυξη, όπου παρέμεινε για περίπου δύο χρόνια.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να περιέγραψε στους αστυνομικούς την κατάσταση που επικρατούσε στο σπίτι. Υποστήριξε ότι το παιδί έκλαιγε συνεχώς, ότι ήταν δαιμονισμένο και ότι αυτό είχε επιβαρύνει ψυχολογικά τη σύζυγό του ενώ φέρεται να είπε πώς όταν πέθανε το μωρό ηρέμησε το σπίτι….

Στο νοσοκομείο τα τρία ανήλικα παιδιά

Την ίδια ώρα, τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, ένα 9χρονο αγόρι, ένα ακόμη 12χρονο παιδί και η 15χρονη κόρη, παραμένουν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η οικογένεια είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς τα παιδιά είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο πριν από περίπου έναν χρόνο με εισαγγελική εντολή. Τότε, ο 43χρονος φέρεται να τα είχε πάρει χωρίς παρανόμως και να τα είχε επιστρέψει στο σπίτι.

Τα παιδιά υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ αναμένεται να εξεταστούν και από ειδικούς παιδοψυχιάτρους και παιδοψυχολόγους, προκειμένου να αξιολογηθεί η ψυχολογική τους κατάσταση και να διερευνηθεί εάν έχουν υποστεί οποιασδήποτε μορφής κακοποίηση.

Όπως δήλωσε η κυρία Δημογλίδου, η εξέταση των παιδιών της οικογένειας θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς από τη διαδικασία αυτή ενδέχεται να προκύψουν ουσιαστικά στοιχεία τόσο για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος, όσο και για τις συνθήκες διαβίωσης των ανηλίκων μέσα στο διαμέρισμα.

Οι έως τώρα εξετάσεις δεν έχουν καταδείξει σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να έχει υπάρξει περιστατικό σε προγενέστερο χρόνο.

Σημειώνεται ότι όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, δύο από τα ανήλικα παιδιά αντιμετωπίζουν αφροδίσιο νόσημα και λαμβάνουν την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή.

Έγκυος η 15χρονη – Στο μικροσκόπιο και ο 26χρονος

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η 15χρονη κόρη της οικογένειας, η οποία είναι έγκυος. Ως φερόμενος πατέρας του παιδιού αναφέρεται ένας 26χρονος Αφγανός, ο οποίος συνελήφθη επίσης στο διαμέρισμα της Κυψέλης.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε χθες σε μαιευτήριο προκειμένου να υποβληθεί σε γυναικολογικό έλεγχο. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και τον ρόλο της 38χρονης Γερμανίδας, η οποία από την πρώτη στιγμή υποστήριξε ότι το νεκρό βρέφος ήταν δικό της παιδί.

Η ίδια φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το κυοφορούσε και ότι είχε αποβάλει. Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός, ωστόσο, δεν φαίνεται να έχει πείσει τους αστυνομικούς και πλέον αναμένεται να διαπιστωθεί, μέσω των εξετάσεων DNA, ποια ακριβώς είναι η σχέση μεταξύ των προσώπων που βρίσκονταν στο διαμέρισμα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει πλέον να αποσαφηνιστεί η συγγενική σχέση μεταξύ των ενηλίκων και των παιδιών και κυρίως να διαπιστωθεί εάν το νεκρό βρέφος ήταν πράγματι βιολογικό παιδί του 43χρονου και της 38χρονης.

Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν κάτοικοι της πολυκατοικίας στην οδό Θάσου στην Κυψέλη άρχισαν να παρατηρούν ύποπτες κινήσεις γύρω από το διαμέρισμα.

Μία ηλικιωμένη κάτοικος είχε παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα ένα ταξί να σταθμεύει συχνά στη γωνία και να παραλαμβάνει άτομα που έβγαιναν από το συγκεκριμένο διαμέρισμα, παρότι δεν φαίνεται να κατοικούσαν εκεί.

Ενημερώθηκε ο διαχειριστής του ακινήτου, το οποίο είχε μισθωθεί μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η αρχική συμφωνία προέβλεπε τη διαμονή δύο ατόμων, ωστόσο οι πληροφορίες που έφτασαν στον διαχειριστή έκαναν λόγο για πολύ περισσότερα πρόσωπα μέσα στο διαμέρισμα.

Ο διαχειριστής μετέβη στο σημείο και, αφού διαπίστωσε ότι υπήρχαν συνολικά έξι άτομα, ενημέρωσε την Αστυνομία.

Πριν ακόμη φτάσουν οι αστυνομικοί που είχαν κληθεί στο σημείο, εντόπισε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ και μαζί ανέβηκαν στον δεύτερο όροφο.

Η σύλληψη και η βαλίτσα με το νεκρό βρέφος

Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν τα έξι άτομα. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο 26χρονος, ο οποίος φέρεται να βγήκε από δωμάτιο όπου βρισκόταν η 15χρονη.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν και ποσότητες ναρκωτικών, με αποτέλεσμα τα άτομα να οδηγηθούν στο αστυνομικό τμήμα.

Όταν οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο διαμέρισμα, διαπίστωσαν ότι είχαν τοποθετηθεί σε βαλίτσες διάφορα αντικείμενα.

Ο διαχειριστής, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κλείδωσε το διαμέρισμα ώστε να διασφαλιστούν τα αντικείμενα και να μην αλλοιωθούν ή απομακρυνθούν πιθανά πειστήρια.

Οι βαλίτσες μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα. Όταν ανοίχθηκαν, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά στο μακάβριο εύρημα: το νεκρό βρέφος, κατεψυγμένο μέσα σε δοχείο.

Σε άλλη βαλίτσα εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, κάμερα, ηλεκτρονικός υπολογιστής και σεξουαλικά βοηθήματα, αντικείμενα που έχουν κατασχεθεί και εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και με ποιον τρόπο συνδέονται με την υπόθεση.

Διαβάστε επίσης:

Χρυσοχοΐδης για «Ομάδα Κόμβος»: Πόσο λιγότερο χρόνο θα χάνουμε στους δρόμους

ΔΕΘ: Και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών στο συλλαλητήριο

Μετεωρολόγοι και προγνώστες: Πώς η ενημέρωση εξελίχθηκε σε αντιπαράθεση επιστήμης και εμπειρικής εκτίμησης