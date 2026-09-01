Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Την ενοχή 22 κατηγορούμενων προτείνει ο εισαγγελέας

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Στον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με την κατηγορία, χρησιμοποιήθηκε η λεγόμενη «τεχνική λύση» για την εμφάνιση εκτάσεων και τη διεκδίκηση αγροτικών ενισχύσεων επικεντρώθηκε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης, ζητώντας την ενοχή των 22 κατηγορουμένων.

Ο εισαγγελέας έκανε λόγο για υπόθεση με κοινά χαρακτηριστικά στις επιμέρους περιπτώσεις, επισημαίνοντας ότι οι επίμαχες εκτάσεις βρίσκονταν σε περιοχές εκτός Κρήτης, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δηλώνονταν για πρώτη φορά από παραγωγούς.

«Για τους κατηγορούμενους αποδεικνύονται τα αδικήματα της απάτης επί των επιχορηγήσεων και της ψευδούς υποβολής δήλωσης», ανέφερε στην πρότασή του. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διαδικασία της «τεχνικής λύσης», την οποία χαρακτήρισε κομβικό παράγοντα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η τεχνική λύση βρίσκεται στην καρδιά του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ επειδή επέτρεπε όταν δεν υπήρχαν εκτάσεις για βόσκηση να δανειστούν από άλλες περιοχές οι αγρότες», είπε ο Διονύσης Μουζάκης, εξηγώντας ότι η αύξηση του αριθμού των αιγοπροβάτων δημιούργησε μεγαλύτερη ανάγκη για διαθέσιμες εκτάσεις.

Κατά την εισαγγελική πρόταση, οι εκτάσεις αυτές εμφανίζονταν ως μισθωμένες, ενώ τα σχετικά μισθωτήρια, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εισαγγελέας, ήταν σε αρκετές περιπτώσεις πλαστά.

Η υπόθεση, η οποία ξεκίνησε μετά από καταγγελία, παρουσίαζε, σύμφωνα με τον Διονύση Μουζάκη, επαναλαμβανόμενο μοτίβο.

«Συνήθως επρόκειτο για παραγωγούς που για πρώτη φορά δήλωναν εκτάσεις, οι εκτάσεις ήταν εκτός Κρήτης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα αγροτεμάχια εμφανίζονταν να έχουν δηλωθεί για πρώτη φορά από τους φερόμενους ως ιδιοκτήτες στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του ίδιου έτους κατά το οποίο φέρονταν να τα μισθώνουν.

Στο τελευταίο σκέλος της αγόρευσής του, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας εξέτασε μία προς μία τις περιπτώσεις των 22 κατηγορουμένων, αναπτύσσοντας τα στοιχεία στα οποία στηρίζει την πρότασή του για την ενοχή τους.

«Συνοψίζοντας άπαντες οι 16 πρώτοι υπέβαλαν ψευδή δήλωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεδομένου ότι οι δηλωθεντες ως ιδιοκτήτες των εκτάσεων δεν είχαν στην πραγματικότητα στην κυριότητα τους τις εκτάσεις.

Δεν προέκυψε ότι οι φερόμενες ως ιδιοκτήτες ή μισθωμενες εκτάσεις υπήρχαν στην κυριότητα των εκμισθωτών, αλλά ανήκαν είτε στο δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα.

Επίσης δεν προέκυψε ότι οι εν λόγω άσκησαν και οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα για να δικαιούνται την καταβολή ενισχύσεων, ήταν εκτάσεις πολύ μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, δεν προέκυψε ότι μετέφεραν το ζωικό τους κεφάλαιο στα μέρη όπου φαίνονταν μισθωμενες οι εκτάσεις ή ότι τέλεσαν τις απαιτούμενες αγροτικές εργασίες.

Κατά την γνώμη αποδεικνύεται πλήρως η ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, όπως κατηγορούνται».

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