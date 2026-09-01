Κυψέλη: Ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί για μαστροπεία – Η καταγγελία Γερμανίδας ότι την κρατούσε αιχμάλωτη και την εξέδιδε

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το παρελθόν του 43χρονου που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης βρεφοκτονίας στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας τον Απρίλιο του 2020 είχε προφυλακιστεί για υπόθεση μαστροπείας με θύμα μία γυναίκα από τη Γερμανία.

Η γυναίκα είχε υποστηρίξει ότι πείστηκε να ταξιδέψει στην Ελλάδα, ωστόσο στη συνέχεια η συμπεριφορά του άνδρα άλλαξε δραματικά.

Στην κατάθεσή της είχε αναφέρει ακόμη ότι ο άνδρας της είχε πει πως στο ίδιο σπίτι ζούσε η πρώην σύντροφός του μαζί με τα τρία παιδιά τους, υποστηρίζοντας ότι τους φιλοξενούσε προκειμένου να τους στηρίζει οικονομικά.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, όταν εκείνη αρνήθηκε να εκδοθεί, ο άνδρας φέρεται να τη χτύπησε, να της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο και το διαβατήριο και να την κλείδωσε στο διαμέρισμα.

Η ίδια είχε καταθέσει ότι στο διαδίκτυο είχε αναρτηθεί αγγελία με φωτογραφίες της, ενώ όταν πελάτες τηλεφωνούσαν στον αριθμό που εμφανιζόταν στην αγγελία, φέρεται να απαντούσε άλλη γυναίκα που βρισκόταν στο σπίτι.

Κατά την ίδια μαρτυρία, όταν στο διαμέρισμα ερχόταν πελάτης, η γυναίκα αυτή έπαιρνε τα τρία παιδιά και αποχωρούσε από το σπίτι.

Ιδιαίτερα σοβαρή ήταν και η καταγγελία της Γερμανίδας για τις «τιμωρίες» που, όπως υποστήριξε, δεχόταν όταν αντιστεκόταν στις απαιτήσεις του άνδρα. Πρόκειται για ισχυρισμούς που είχαν τεθεί στο πλαίσιο της έρευνας της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Πάνω από 10 μαχαιριές στο μωρό

Τώρα ο ίδιος άνθρωπος απασχολεί και πάλι τις Αρχές για τη φρικώδη υπόθεση της άγριας δολοφονίας του βρέφους.

Η δολοφονία αποκαλύφθηκε από την εξέταση του ιατροδικαστή, ο οποίος διαπίστωσε τουλάχιστον 10 τραύματα στην πλάτη του βρέφους, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχε πληγεί από ένα μαχαίρι.

Μετά τα ευρήματα του ιατροδικαστή, από την ΕΛΑΣ σχηματίζεται δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας για τους συλληφθέντες από το διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Στο πλαίσιο αυτό σήμερα θα ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης των υπόπτων, ενώ εκκρεμεί η διαδικασία εξέτασης των τριών ανήλικων παιδιών που ήταν στο σπίτι (ένα κορίτσι 15 ετών και δύο αγόρια 9 και 12 ετών) με την διαδικασία που προβλέπεται από το Σπίτι του Παιδιού με την παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων.

Νέα στοιχεία για τη φρίκη

Την ιδια ώρα ανατριχιαστικά στοιχεία έρχονται στο φως για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα σε δοχείο, σε βαλίτσα, στο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, το βρέφος εκτιμάται ότι ήταν ηλικίας 8 έως 9 μηνών όταν έχασε τη ζωή του..

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παιδί έφερε περισσότερα από δέκα χτυπήματα με μαχαίρι στην πλάτη, τα οποία αποδίδονται στο ίδιο άτομο και στο ίδιο μαχαίρι.

«Έχει πει η ίδια κάποια πράγματα. Έχω την εντολή να μην πούμε τίποτα παραπάνω μέχρι να πάρουμε τη δικογραφία. Είναι ένα τραγικό περιστατικό και θα πρέπει να το σεβαστούμε. Η ίδια δηλώνει πως το μωρό ήταν δικό της. Είναι έγκυος, πρέπει να σεβαστούμε και αυτή την κατάσταση. Είναι 38 ετών, είναι από τη Γερμανία», δήλωσε ο Χρήστος Ψαράς, συνήγορος της 38χρονης Γερμανίδας που κατηγορείται για την υπόθεση της Κυψέλης.

Σε ερώτηση αν είναι δικά της τα άλλα παιδιά απάντησε: «Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω γιατί δεν το έχει δηλώσει η ίδια». Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να δήλωσε ότι έβαλαν το νεκρό μωρό στην κατάψυξη γιατί δεν ήθελε να το… αποχωριστεί.

Ο ακριβής χρόνος θανάτου, ωστόσο, δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ασφάλεια, καθώς το σώμα του βρέφους βρισκόταν σε κατάσταση κατάψυξης. Η παραμονή του σε ψυκτικό περιβάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα ουσιαστικά δυσχεραίνει την αξιοποίηση των ιατροδικαστικών ευρημάτων για τον προσδιορισμό του χρόνου θανάτου. Παρόλα αυτά ο 43χρονος υποστηρίζει ότι το μωρό πέθανε πριν από δύο χρόνια.

Το νέο στοιχείο που υπάρχει αφορά την ηλικία του παιδιού, η οποία υπολογίζεται στους 8 με 9 μήνες.

«Κλειδί» οι μαρτυρίες των παιδιών, απαντήσεις στο DNA

Την ίδια ώρα, τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, ένα 9χρονο αγόρι, ένα ακόμη 12χρονο παιδί και η 15χρονη κόρη, παραμένουν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η οικογένεια είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς τα παιδιά είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο πριν από περίπου έναν χρόνο με εισαγγελική εντολή. Τότε, ο 43χρονος φέρεται να τα είχε πάρει χωρίς παρανόμως και να τα είχε επιστρέψει στο σπίτι.

Τα παιδιά υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ αναμένεται να εξεταστούν και από ειδικούς παιδοψυχιάτρους και παιδοψυχολόγους, προκειμένου να αξιολογηθεί η ψυχολογική τους κατάσταση και να διερευνηθεί εάν έχουν υποστεί οποιασδήποτε μορφής κακοποίηση.

Όπως δήλωσε η κυρία Δημογλίδου, η εξέταση των παιδιών της οικογένειας θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς από τη διαδικασία αυτή ενδέχεται να προκύψουν ουσιαστικά στοιχεία τόσο για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος, όσο και για τις συνθήκες διαβίωσης των ανηλίκων μέσα στο διαμέρισμα.

Οι έως τώρα εξετάσεις δεν έχουν καταδείξει σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να έχει υπάρξει περιστατικό σε προγενέστερο χρόνο.

Σημειώνεται ότι όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, δύο από τα ανήλικα παιδιά αντιμετωπίζουν αφροδίσιο νόσημα και λαμβάνουν την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε χθες σε μαιευτήριο προκειμένου να υποβληθεί σε γυναικολογικό έλεγχο. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και τον ρόλο της 38χρονης Γερμανίδας, η οποία από την πρώτη στιγμή υποστήριξε ότι το νεκρό βρέφος ήταν δικό της παιδί.

Η ίδια φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το κυοφορούσε και ότι είχε αποβάλει. Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός, ωστόσο, δεν φαίνεται να έχει πείσει τους αστυνομικούς και πλέον αναμένεται να διαπιστωθεί, μέσω των εξετάσεων DNA, ποια ακριβώς είναι η σχέση μεταξύ των προσώπων που βρίσκονταν στο διαμέρισμα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει πλέον να αποσαφηνιστεί η συγγενική σχέση μεταξύ των ενηλίκων και των παιδιών και κυρίως να διαπιστωθεί εάν το νεκρό βρέφος ήταν πράγματι βιολογικό παιδί του 43χρονου και της 38χρονης.

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