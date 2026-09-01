Φρίκη στην Κυψέλη: «Πρωτοφανής αυτή η υπόθεση που χειριζόμαστε» λέει η Δημογλίδου – Κρίσιμες οι καταθέσεις των παιδιών

Takeaways by to pontiki AI Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι οι αρχές διεξάγουν εξετάσεις DNA για να προσδιορίσουν τις συγγενικές σχέσεις μεταξύ των ενοίκων του διαμερίσματος.

Οι γονείς δεν έχουν δώσει εξηγήσεις για τον θάνατο του βρέφους, ενώ οι παιδοψυχολόγοι εξετάζουν τα τρία ανήλικα παιδιά για να διαπιστωθούν οι συνθήκες διαβίωσής τους.

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών αναλύει ψηφιακά πειστήρια που βρέθηκαν στον χώρο, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ποινικά αδικήματα κατά των ανηλίκων.

Παράλληλα, οι αρχές ερευνούν ιατρικά ευρήματα που δείχνουν ότι τα παιδιά φέρουν νοσήματα, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής η ύπαρξη σωματικής κακοποίησης.

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Τα βασικά στοιχεία της φρικιαστικής υπόθεση της Κυψέλης που μέχρι τώρα έχουν στα χέρια τους οι αρχές περιέγραψε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.

Μιλώντας στη ΕΡΤ, η Κ. Δημογλίδου επικεντρώθηκε στις καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών για την υπόθεση-θρίλερ της Κυψέλης, χαρακτηρίζοντας ως κρίσιμη την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους, ενώ όπως είπε βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάσεις DNA. Η κ. Δημογλίδου ανέφερε ακόμη ότι οι δύο γονείς δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής στοιχεία που να εξηγούν τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, ενώ δεν έχουν αποδεχθεί κανένα ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Παράλληλα, οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τις ακριβείς σχέσεις μεταξύ των ατόμων που βρίσκονταν στο διαμέρισμα. Για τον λόγο αυτό αναμένονται αποτελέσματα από εξετάσεις DNA, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα τρία ανήλικα παιδιά είναι πράγματι μέλη της οικογένειας, αλλά και ποια είναι η σχέση τους με το νεκρό βρέφος. Η Κ. Δημογλίδου σημείωσε επίσης ότι ερευνώνται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες τα παιδιά είχαν απασχολήσει στο παρελθόν κοινωνικές υπηρεσίες ή εισαγγελικές Αρχές. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, από τα αρχεία της αστυνομίας δεν προκύπτει μέχρι στιγμής σχετική εμπλοκή των γονέων σε ποινικές υποθέσεις.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εξέταση των τριών ανήλικων παιδιών από παιδοψυχολόγους και παιδοψυχιάτρους. Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, από τη διαδικασία αυτή ενδέχεται να προκύψουν κρίσιμα στοιχεία τόσο για τον θάνατο του βρέφους όσο και για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν από το διαμέρισμα και εξετάζονται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν κάθε πιθανό αδίκημα σε βάρος των ανηλίκων.

«Υπάρχουν ψηφιακά πειστήρια τα οποία εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς θα πρέπει να διαπιστώσουμε αν έχουν τελεστεί αδικήματα από τους γονείς σε βάρος των ανήλικων παιδιών», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου, προσθέτοντας ότι ο διαχειριστής της πολυκατοικίας στην Κυψέλη, συνάντησε τυχαία την ομάδας ΔΙΑΣ και τους οδήγησε στο σπίτι, την ώρα που οι ένοικοι φέρονται να ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά στο μακάβριο εύρημα του νεκρού βρέφους, το οποίο άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι της πρωτοφανούς για ελληνικά δεδομένα, υπόθεσης.

Επίσης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η Κ. Δημογλίδου σχετικά με το αν τα ανήλικα παιδιά έχουν σεξουαλικά νοσήματα ανέφερε ότι «υπάρχουν κάποια αποτελέσματα εξετάσεων που αποδεικνύουν ότι έχουν κάποιο νόσημα, φέρουν κάποιο νόσημα. Βέβαια δεν έχει αποδειχθεί ακόμα πόσα χρόνια νοσούν από το συγκεκριμένο νόσημα και με ποιον τρόπο το απέκτησαν. Αυτό είναι κάτι που διερευνάται». Σύμφωνα με την κα Δημογλίδου, η αστυνομία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι τα παιδιά έχουν ίχνη κακοποίησης. «Εναι κάτι που αναζητούμε, γιατί ακούσαμε και εμείς τον κύριο Γιαννακό. Βέβαια, αυτή η διαδικασία, ξαναλέω, μπορεί να πραγματοποιηθεί και άμεσα με παρέμβαση του εισαγγελέα και της κοινωνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου, χωρίς να υπάρχει παρέμβαση της αστυνομίας».

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