Ισπανός επιχειρηματίας: Τα ερωτήματα για την εξαφάνιση στο Ιόνιο

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Ένα καταμαράν που ταξίδευε μόνο του για τρεις ημέρες στο Ιόνιο, ένας 66χρονος επιχειρηματίας, που εξαφανίστηκε στη θάλασσα και η μοναδική άνθρωπος που βρισκόταν μαζί του, η σύζυγός του, να ενημερώνει τις Αρχές όταν το σκάφος έφτασε στην περιοχή της Πύλου. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν τα κομμάτια της υπόθεσης που εξακολουθεί να απασχολεί τις διωκτικές Αρχές και που αφήνει σημαντικά κενά την ώρα που πλέον οι έρευνες στρέφονται όχι μόνο στο πού μπορεί να βρίσκεται ο Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα, αλλά κυρίως στο τι συνέβη μέσα σε εκείνο το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Τρία εικοσιτετράωρα χωρίζουν την πτώση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα στη θάλασσα από την ενημέρωση των ελληνικών Αρχών για την εξαφάνισή του. Στο διάστημα αυτό το καταμαράν στο οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του συνέχισε την πορεία του στο Ιόνιο και τελικά εντοπίστηκε ανοιχτά της Πύλου. Η 64χρονη ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που βρισκόταν πάνω στο σκάφος και η κατάθεσή της αποτελεί μέχρι στιγμής το βασικό στοιχείο για το τι συνέβη.

Ο Μουτίλμπα, ιδιοκτήτης μεγάλης εταιρείας στην Ισπανία που δραστηριοποιείται στην παροχή ψυκτών πόσιμου νερού σε επιχειρήσεις, είχε ξεκινήσει μαζί με τη σύζυγό του από τη Σικελία με προορισμό την Ελλάδα. Σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει η 64χρονη, ο σύζυγός της είχε ψαρέψει έναν μεγάλο τόνο και βρισκόταν στην πρύμνη του καταμαράν για να τον καθαρίσει. Εκεί φέρεται να γλίστρησε και να έπεσε στο νερό.

Η γυναίκα βρισκόταν στο εσωτερικό του σκάφους και βγήκε στο κατάστρωμα όταν άκουσε τις φωνές του. Οπως έχει καταθέσει, ο 66χρονος της ζήτησε να σταματήσει τη μηχανή, φωνάζοντάς της «Κλείσε τη μηχανή, κλείσε τη μηχανή…». Η ίδια υποστηρίζει ότι πανικοβλήθηκε, ενώ το κινητό της δεν είχε σήμα ώστε να καλέσει βοήθεια.

Από εκείνο το σημείο το καταμαράν συνέχισε να κινείται χωρίς τον επιχειρηματία στο σκάφος. Η 64χρονη δεν ενημέρωσε τις Αρχές μέχρι τις 21 Αυγούστου, όταν το σκάφος είχε πλέον φτάσει στην περιοχή της Πύλου και το κινητό της απέκτησε ξανά σήμα. Τότε ειδοποιήθηκε το ελληνικό Λιμενικό και το καταμαράν ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι της Πύλου από αλιευτικό.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου είχαν αναλάβει αρχικά οι ιταλικές λιμενικές Αρχές, σε συνεργασία με την ισπανική Υπηρεσία Θαλάσσης. Την περασμένη Τετάρτη, όμως, η επιχείρηση σταμάτησε, καθώς οι πιθανότητες να εντοπιστεί ζωντανός θεωρήθηκαν πλέον εξαιρετικά περιορισμένες.

Στο σκάφος έγινε αυτοψία, με τους ερευνητές να εντοπίζουν ίχνη και λεκέδες από τον καθαρισμό του τόνου. Βρέθηκε επίσης ένα σημείωμα που καταλήγει στη λέξη «Farewell», χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί ποιος το έγραψε και σε ποιο γεγονός αναφερόταν.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν μια σειρά από σημεία που δεν έχουν ακόμη εξηγηθεί. Το πρώτο αφορά τη μηχανή. Όπως προκύπτει από την κατάθεση της 64χρονης, ο σύζυγός της τής ζητούσε να την κλείσει. Το κλειδί βρισκόταν στην πρύμνη, πολύ κοντά στο σημείο όπου έπεσε ο επιχειρηματίας. Η γυναίκα διαθέτει δίπλωμα πλοήγησης, αν και είναι λιγότερο έμπειρη από τον σύζυγό της, με τον οποίο επί χρόνια ταξίδευαν με το προηγούμενο ιστιοπλοϊκό τους. Γιατί, λοιπόν, η μηχανή δεν σταμάτησε;

Το δεύτερο αφορά το τιμόνι. Στην ίδια περιοχή βρίσκονται το σύστημα διεύθυνσης και η πλοήγηση του καταμαράν. Τη στιγμή του περιστατικού το σκάφος κινούνταν με μικρή ταχύτητα, καθώς ο 66χρονος ψάρευε. Υπό αυτές τις συνθήκες, εξετάζεται γιατί δεν έγινε προσπάθεια αλλαγής πορείας ώστε το σκάφος να επιστρέψει προς το σημείο της πτώσης.

Τρίτο ερώτημα είναι η χρήση του σωσιβίου. Σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου βρίσκονταν η 64χρονη υπήρχε σωσίβιο με σχοινί, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προσέγγιση του επιχειρηματία. Το καταμαράν διέθετε ακόμη και μικρή μηχανοκίνητη λέμβο στην πρύμνη. Η καθέλκυσή της, ωστόσο, απαιτούσε χειρισμούς που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 64χρονη δεν ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει μόνη της.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το θέμα του ασυρμάτου. Το γεγονός ότι το κινητό τηλέφωνο δεν είχε σήμα δεν αποκλείει την επικοινωνία μέσω του VHF του σκάφους. Η χρήση του ασυρμάτου και η διαδικασία αποστολής σήματος κινδύνου αποτελούν βασικό μέρος της εκπαίδευσης των χειριστών. Γιατί, επομένως, δεν εκπέμφθηκε SOS;

Το τελευταίο ερώτημα αφορά την πορεία του ίδιου του καταμαράν. Πώς ένα σκάφος που για τρεις ημέρες βρισκόταν ουσιαστικά χωρίς κυβερνήτη κατάφερε να φτάσει στην περιοχή της Πύλου; Στη συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη υπάρχουν ρεύματα που μπορούν να επηρεάσουν την πορεία ενός ακυβέρνητου σκάφους. Το γεγονός ότι το καταμαράν διατήρησε πορεία προς την περιοχή της Πύλου και τελικά εντοπίστηκε εκεί αποτελεί στοιχείο που επίσης εξετάζεται.

Η 64χρονη βρίσκεται πλέον στη Μαδρίτη μαζί με τον γιο της και παρακολουθείται από ειδικούς, καθώς εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Κατά την παραμονή της στην Ελλάδα είχε επίσης λάβει ψυχιατρική υποστήριξη. Όταν το επιτρέψουν οι γιατροί, αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου από τις ισπανικές Αρχές για τις κρίσιμες ημέρες από τις 18 έως τις 21 Αυγούστου.

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