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Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στο κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα, στον δήμο Βόλβης στη Θεσσαλονίκη.
Η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο Ινδίας.
Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και ερευνά τις συνθήκες του θανάτου.
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