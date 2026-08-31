Axios: Με περιορισμένα πλήγματα στο Ιράν σχεδιάζει ο Τραμπ να αποτρέψει νέες επιθέσεις στο Ορμούζ

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Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένων αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στρατηγικών εγκαταστάσεων του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ, προκειμένου να εμποδίσει την Τεχεράνη να ανακατασκευάσει υποδομές που θα της επέτρεπαν να επιτίθεται σε πλοία, μετέδωσε τη Δευτέρα το Axios.

Trump weighing limited strikes against Iran to curb Hormuz attacks https://t.co/KJnTkK6blf August 31, 2026

Σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα, το σχέδιο καταρτίστηκε από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) και έχει την υποστήριξη του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Ο Τραμπ φέρεται να μην είχε εγκρίνει τη συγκεκριμένη στρατηγική πριν από τα αμερικανικά πλήγματα στη νήσο Λαράκ, ωστόσο θα μπορούσε να το πράξει στο μέλλον.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι στη CENTCOM υπάρχει ανησυχία πως το Ιράν επιχειρεί να αποκαταστήσει τα συστήματα ραντάρ και άλλες πυραυλικές δυνατότητες στο Στενό του Ορμούζ, ώστε να μπορεί να πλήττει με μεγαλύτερη ακρίβεια πετρελαιοφόρα.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Ο πρόεδρος διατηρεί όλες τις επιλογές στη διάθεσή του. Οι Ιρανοί θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά πάντα αργούν και χάνουν την ευκαιρία».

Τους τελευταίους δύο μήνες, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν σταδιακά αποκτήσει τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους του Στενού του Ορμούζ, μέσω επιχειρήσεων για την αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν.

Οι επιχειρήσεις αυτές περιόρισαν τη δυνατότητα του Ιράν να πλήττει πετρελαιοφόρα, επιτρέποντας παράλληλα την αύξηση της ναυσιπλοΐας και των εξαγωγών πετρελαίου μέσω του Ορμούζ. Το αποτέλεσμα ήταν να μειωθεί η δυνατότητα της Τεχεράνης να χρησιμοποιεί τον έλεγχο της κρίσιμης αυτής θαλάσσιας οδού ως μοχλό πίεσης.

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