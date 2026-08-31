Ντόναλντ Τραμπ: Στο χαμηλότερο επίπεδο η δημοτικότητά του – Βαρίδι για τους Ρεπουμπλικανούς Ιράν και οικονομία

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Στο χαμηλότερο επίπεδο της πολιτικής του διαδρομής παραμένει η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, καθώς μόλις το 33% των Αμερικανών εγκρίνει το έργο του στον Λευκό Οίκο. Η δυσαρέσκεια για τον πόλεμο στο Ιράν, τον πληθωρισμό και το υψηλό κόστος διαβίωσης δημιουργεί παράλληλα ένα δυσμενές σκηνικό για τους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Στο 33% για τρίτη συνεχόμενη δημοσκόπηση

Μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί τα καθήκοντά του στον Λευκό Οίκο, με το ποσοστό αποδοχής του να διαμορφώνεται στο 33% για τρίτη διαδοχική δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Από τα μέσα Αυγούστου, η δημοτικότητα του Αμερικανού προέδρου παραμένει καθηλωμένη σε επίπεδα που είχε αγγίξει μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα στην αρχή της πρώτης προεδρικής θητείας του και βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από το 47% που κατέγραφε στις αρχές της δεύτερης θητείας του.

Το 33% είναι χαμηλότερο ακόμη και από το χαμηλότερο ποσοστό αποδοχής του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είχε υποχωρήσει στο 35% τον Οκτώβριο του 2024.

Πιθανό βαρίδι για τους Ρεπουμπλικανούς

Η χαμηλή δημοτικότητα του Τραμπ εξελίσσεται σε πιθανό πολιτικό βαρίδι για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου θα επιχειρήσει να διατηρήσει τις οριακές πλειοψηφίες του στο Κογκρέσο.

Τα δεδομένα, ωστόσο, δείχνουν μεγαλύτερη κινητοποίηση στην πλευρά των Δημοκρατικών. Το 46% όσων αυτοπροσδιορίζονται ως Δημοκρατικοί δηλώνει «πολύ ενθουσιασμένο» για τη συμμετοχή του στις εκλογές του Νοεμβρίου, έναντι 31% των Ρεπουμπλικανών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι. Στην ερώτηση ποιο κόμμα θα επέλεγαν εάν οι εκλογές για το Κογκρέσο διεξάγονταν σήμερα, το 36% τάχθηκε υπέρ των Δημοκρατικών και το 22% υπέρ των Ρεπουμπλικανών.

Πληθωρισμός και κόστος διαβίωσης πιέζουν τον Τραμπ

Όπως συνέβη και με τον Τζο Μπάιντεν, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με εκτεταμένη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για τον υψηλό πληθωρισμό και το κόστος διαβίωσης.

Οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά την απόφαση του Τραμπ να διατάξει αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο, ενώ μόλις το 36% των Αμερικανών δηλώνει ότι εγκρίνει τον πόλεμο.

Παράλληλα, το 71% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς του προέδρου για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους διαβίωσης. Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται ακόμη και τέσσερις στους δέκα Ρεπουμπλικανούς.

Προβάδισμα των Δημοκρατικών στην οικονομία μετά από μία δεκαετία

Τον τελευταίο μήνα, οι περισσότεροι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι που συμμετείχαν στις δημοσκοπήσεις εκτιμούν ότι το Δημοκρατικό Κόμμα διαθέτει καλύτερες προτάσεις για την οικονομία από το Ρεπουμπλικανικό.

Σύμφωνα με το Reuters, είναι η πρώτη φορά εδώ και περίπου μία δεκαετία που οι Δημοκρατικοί αποκτούν προβάδισμα έναντι των Ρεπουμπλικανών σε ερώτηση σχετικά με τη διαχείριση της οικονομίας.

Η δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos διήρκεσε τέσσερις ημέρες και ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Πραγματοποιήθηκε σε πανεθνικό δείγμα 1.167 ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το περιθώριο στατιστικού σφάλματος να ανέρχεται σε ±3 ποσοστιαίες μονάδες.

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