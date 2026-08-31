Συναγερμός στο Λιμενικό για ακυβέρνητο ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες στη Σύμη

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Συναγερμός σήμανε στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Σύμης, όταν εντοπίστηκε ακυβέρνητο ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί.
Το ιστιοφόρο παρουσίασε μηχανική βλάβη, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να συνεχίσει την πορεία του και να χρειαστεί συνδρομή. Άμεσα κινητοποιήθηκαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία προσέγγισαν το σκάφος και προχώρησαν στην ασφαλή συνοδεία του.
Το ιστιοφόρο οδηγήθηκε τελικά χωρίς πρόβλημα στο λιμάνι της Σύμης, ενώ οι δύο επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.
Στην περιοχή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επικρατούσαν δυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ, γεγονός που δεν δημιούργησε επιπλέον προβλήματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.
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