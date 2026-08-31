Νίκη Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο: Συνεχίζεται η κατασκευή της τεράστιας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο

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Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ άνοιξε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου τον δρόμο στον Ντόναλντ Τραμπ για να συνεχίσει την κατασκευή της νέας, τεράστιας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, απορρίπτοντας την προσπάθεια οργάνωσης για την προστασία ιστορικών κτιρίων να «παγώσει» επ’ αόριστον το αμφιλεγόμενο έργο.

Η απόφαση ελήφθη με οριακή πλειοψηφία 5-4 και αποτελεί σημαντική δικαστική νίκη για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Απόφαση 5-4 με τον Ρόμπερτς στη μειοψηφία

Ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς συντάχθηκε με τους τρεις φιλελεύθερους δικαστές στη μειοψηφία, ενώ η συντηρητική πλειοψηφία επικράτησε με πέντε ψήφους έναντι τεσσάρων.

Στην ανυπόγραφη απόφασή του, έκτασης οκτώ σελίδων, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι το National Trust for Historic Preservation πιθανότατα δεν διαθέτει το απαιτούμενο έννομο συμφέρον –το λεγόμενο «standing» στο αμερικανικό δίκαιο– για να προσβάλει δικαστικά την κατασκευή.

Οι δικαστές, ωστόσο, δεν αποφάνθηκαν επί της ουσίας για το κατά πόσο το σχέδιο κατασκευής της αίθουσας χορού είναι νόμιμο.

Μεγάλη δικαστική νίκη για τον Τραμπ

Η απόφαση θεωρείται σημαντική νίκη για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς εκτιμάται ότι του εξασφαλίζει τον χρόνο που χρειάζεται για να προχωρήσει το έργο, ακόμη και ενώ η δικαστική διαμάχη γύρω από αυτό συνεχίζεται.

Η κυβέρνηση έχει επιταχύνει τις εργασίες για την αίθουσα χορού, συνολικής επιφάνειας σχεδόν 8.360 τ.μ, την οποία ο Τραμπ αντιμετωπίζει ως ένα από τα έργα που θα σηματοδοτήσουν την προεδρική κληρονομιά του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει υποστηρίξει ότι η κατασκευή είναι απαραίτητη και για λόγους εθνικής ασφάλειας, καθώς θα περιλαμβάνει υπερσύγχρονα συστήματα και υποδομές που αποσκοπούν στην προστασία του Λευκού Οίκου σε περίπτωση επίθεσης.

Ρόμπερτς: Η κατασκευή είναι «πιθανότατα παράνομη»

Στη διαφωνούσα γνώμη του, ο Τζον Ρόμπερτς υποστήριξε ότι η κατασκευή είναι «πιθανότατα παράνομη», ασκώντας έντονη κριτική στην απόφαση της πλειοψηφίας.

«Ο Λευκός Οίκος δεν είναι ένα οποιοδήποτε κτίριο», έγραψε ο Ρόμπερτς.

Όπως υποστήριξε, το Δικαστήριο, μη λαμβάνοντας επαρκώς υπόψη αυτή την ιδιαίτερη φύση του Λευκού Οίκου, παρερμηνεύει τη βλάβη που επικαλείται ο προσφεύγων και επιτρέπει να συνεχιστεί μια πιθανή παραβίαση από την εκτελεστική εξουσία τόσο της αρμοδιότητας του Κογκρέσου επί των δημοσίων δαπανών όσο και της εξουσίας του να ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν την ομοσπονδιακή περιουσία στην Περιφέρεια της Κολούμπια.

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