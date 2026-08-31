Η στιγμή που το Catamaran βυθίζεται στα ανοιχτά της Κερύνειας και οι απεγνωσμένες προσπάθειες των επιβατών να σωθούν (Video)

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Η στιγμή που το Καταμαράν βυθίζεται στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας καταγράφεται σε νέο βίντεο ντοκουμέντο.

Στο βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το CNN Turk φαίνεται το Καταμαράν να έχει ανατραπεί. Oι επιβάτες ουρλιάζουν απελπισμένοι και προσπαθούν να σκαρφαλώνουν στο σκαρί για να σωθούν.

Girne açıklarında alabora olan gemiden yeni görüntüler ortaya çıktı! Denizdeki can pazarı an be an cep kamerasında! "Abi gemi battı…" https://t.co/mQr5AaUEzc pic.twitter.com/20YdQJYjJ7 — CNN TÜRK (@cnnturk) August 31, 2026

Στη θάλασσα επιπλέουν προσωπικά αντικείμενα και συντρίμμια του Καταμαράν. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 8 ατόμων, 20 παραμένουν αγνοούμενοι και 241 διασώθηκαν.

Το Καταραμάν είχε προορισμό το λιμάνι της Μερσίνης. Λίγο μετά την αναχώρηση του από το λιμάνι της Κερύνειας άρχισε να μπάζει νερά και τελικά ανατράπηκε.

Bu görüntüler sadece CNN TÜRK'te: Girne'de batan gemideki yolcuların bavulları, ayakkabıları denizde yüzüyor https://t.co/5lZabHWrCC pic.twitter.com/oKAxE3XEW6 August 31, 2026

Η πλώρη υπέστη ζημιές από τα κύματα, λένε οι κατηγορούμενοι

Σε δίκη παραπέμφθηκαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι ο καιρός άλλαξε αιφνίδια και ότι η πλώρη υπέστη ζημιές από τα κύματα.

Οι 20 αγνοούμενοι

Ferdi Törer (Τουρκία)

Mustafa Demir (Τουρκία)

Mahmut Demir (Τουρκία)

Özgür Gönül (Τουρκία)

Anni Asel Hilaloğlu (Τουρκία)

Şerif Özdemir (Τουρκία)

Süleyman Erdoğan (Τουρκοκύπριος)

Saliha Miray Biçer (Τουρκία)

Mehmet Asaf Biçer (Τουρκία)

Orhan Bekret (Τουρκία)

Nazmiye Özbolat (Τουρκία)

Elmas Demir (Τουρκία)

İsmail Kurt (Τουρκοκύπριος)

Yulia Özcan (Τουρκία)

Ayhan Özcan (Τουρκία)

Elife Bayır (Τουρκία)

Nihat Pancar (Τουρκία)

Mustafa Kemal Yaralı (Τουρκία)

Mehmet Bayhan (Τουρκία)

Mehmet Nuri Ayran (Τουρκία)

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