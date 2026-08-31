Η στιγμή που το Catamaran βυθίζεται στα ανοιχτά της Κερύνειας και οι απεγνωσμένες προσπάθειες των επιβατών να σωθούν (Video)

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Η στιγμή που το Καταμαράν βυθίζεται στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας καταγράφεται σε νέο βίντεο ντοκουμέντο.
Στο βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το CNN Turk φαίνεται το Καταμαράν να έχει ανατραπεί. Oι επιβάτες ουρλιάζουν απελπισμένοι και προσπαθούν να σκαρφαλώνουν στο σκαρί για να σωθούν.
Στη θάλασσα επιπλέουν προσωπικά αντικείμενα και συντρίμμια του Καταμαράν. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 8 ατόμων, 20 παραμένουν αγνοούμενοι και 241 διασώθηκαν.
Το Καταραμάν είχε προορισμό το λιμάνι της Μερσίνης. Λίγο μετά την αναχώρηση του από το λιμάνι της Κερύνειας άρχισε να μπάζει νερά και τελικά ανατράπηκε.
Σε δίκη παραπέμφθηκαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι ο καιρός άλλαξε αιφνίδια και ότι η πλώρη υπέστη ζημιές από τα κύματα.
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