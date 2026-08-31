Ο Ερντογάν πήγε για.. ψώνια – Βρέθηκε σε κατάστημα παιχνιδιών με τον εγγονό του – Έδωσε χαρτζιλίκι σε παιδιά

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για ψώνια πήγε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επισκέφθηκε κατάστημα παιχνιδιών στην Κωνσταντινούπολη, έχοντας μαζί του και τον εγγονό του.

Ο Ερντογάν πήγε σε κατάστημα παιχνιδιών που βρίσκονταν στην περιοχή Τσενγκελκιόι της Κωνσταντινούπολης. Ο Τούρκος πρόεδρος ήταν ευδιάθετος, μίλησε με τον καταστηματάρχη αλλά και με πολίτες που έκαναν τα ψώνια τους.

🟠Erdoğan Üsküdar’da esnaf ziyaretinde



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar’da esnaf ziyaretinde bulundu.



Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi’nde aracını durduran Erdoğan, bir oyuncakçıya girerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.



Dükkânda karşılaştığı çocuklara… pic.twitter.com/cOiJjhCWvT — Güno Social (@gunosocial) August 28, 2026

Κατά την προσφιλή του τακτική μοίρασε παιχνίδια στα παιδιά που ήταν στο κατάστημα, ενώ τους έδωσε και χαρτζιλίκι.

Οι στιγμές πάντως που ψώνιζε μαζί με τον εγγονό του έχουν καταγραφεί και κάνουν τον γύρο των social media.

Στην συνέχεια επισκέφθηκε κοντινό εστιατόριο της περιοχής όπου έφαγε κεμπάπ και συνομίλησε με εργαζόμενους και πελάτες.

Διαβάστε επίσης

Γερμανία: Ο Μερτς προειδοποιεί για τις συνέπειες νίκης του AfD στη Σαξονία – Άνχαλτ, τα «χώνει» στη Μέρκελ για το μεταναστευτικό

Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ: Σχεδόν 1000 οι νεκροί – Mαζικοί τάφοι με αριθμούς

Μέση Ανατολή: Υπερδεξαμενόπλοιο χτύπησε νάρκες στο Στενό του Ορμούζ – Καμία πληροφορία για το πλήρωμα